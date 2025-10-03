Ведущая роль Дании может объяснить, почему ее аэропорты были выбраны целью вторжений российских беспилотников.

Дания взяла на себя ведущую роль в поддержке Украины, которая включает в себя систему закупки систем вооружения у украинских производителей и их прямую доставку на передовую, а также значительные средства на поддержку восстановления Николаева. И, как пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, есть несколько причин, почему именно эта страна, которая меньше по размеру и находится дальше от зоны боевых действий, чем многие другие союзники, так последовательно берет на себя инициативу.

"Политическая воля, бюджетное пространство, история и счастливая случайность – всё это объясняет, почему Дания обладает самой успешной моделью как для восстановления после войны, так и для финансирования оборонных закупок Украины. В результате она стала одним из крупнейших доноров обороны Украины на душу населения и седьмым по величине в абсолютном выражении", - пишет аналитик.

Дания опережает все европейские страны, за исключением Германии и Великобритаии, по объему помощи в миллиардах евро. Для сравнения, Франция по состоянию на июнь предоставила Украине помощь в размере 7,56 млрд евро (8,9 млрд долларов США). Датчане, чья экономика почти в четыре раза меньше, выделили 10,1 млрд евро.

Видео дня

При этом аналитик указывает, что ведущая роль Дании также может объяснить, почему ее аэропорты, наряду с прифронтовыми государствами, такими как Польша и Румыния, были выбраны целью вторжений российских беспилотников.

В чем основные причины датского лидерства?

Одна из главных причин - в том, что Дания может это делать, отмечает Чемпион. Государственный долг страны один из самых низких в Европе, чуть менее 30 % от валового внутреннего продукта и падает. Во-вторых, у Дании нет собственной крупной военной промышленности, которую можно было бы развивать, поэтому проще делать то, что выгодно Украине, — помогать ей закупать оружие, которое она производит сама, — а не создавать рабочие места и доход для производителей оружия внутри страны.

Кроме того, существуют и важные исторические причины, отмечает аналитик.

Как объяснил Расмус Мольгард Мариагер, профессор современной истории Дании, страна "была прифронтовым государством на протяжении всего периода холодной войны", и датчане не хотят повторять этот опыт. Теперь США заявили о желании захватить ещё одну датскую территорию — Гренландию. Поэтому датчане чувствуют себя крайне заинтересованными в сохранении правил, защищающих малые страны от больших.

"Но я думаю, есть и другая причина: простой прагматизм. Если Украина защищает не только себя, но и принцип ненарушения границ, который защищает малые страны от более крупных хищников по всей Европе, то единственный вопрос заключается в том, как наилучшим образом обеспечить Киев необходимой устойчивостью и оружием", - отмечает Чемпион.

Дания и война с Россией

После атаки дронов на датские аэропорты Метте Фредериксен сделала резкое заявление. Она подчеркнула, что Россия остается главным противником Европы, который стремится дестабилизировать обстановку на континенте.

В то же время Reuters сообщал, что в Дании могут построить "стену из дронов" после вторжения неизвестных БпЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: