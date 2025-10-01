Тем временем РФ отрицает присутствие своих беспилотников над страной.

Лидеры Европейского Союза обсудят вопрос создания "стены из дронов" для защиты континента на саммите в Копенгагене в среду спустя несколько дней после того, как вторжение неизвестных беспилотников в Данию заставило временно закрыть некоторые аэропорты в стране. Об этом сообщает Reuters.

"Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия и Украина выделили войска и системы противодействия дронам, чтобы помочь Дании защитить лидеров, многие из которых обвинили Россию в наглом нарушении европейского воздушного пространства из-за недавних вторжений дронов над Польшей и истребителей над Эстонией", - отметили в сообщении.

В то же время в Дании не рассказали, кто, по мнению страны, несет ответственность за инциденты в воздушном пространстве государства на прошлой неделе, в результате чего была нарушена работа шести аэропортов, однако премьер-министр Метте Фредериксен сделала предположение, что это могла быть Москва.

В свою очередь РФ отрицает присутствие своих беспилотников над Данией, а также то, что ее истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии. Кроме того, в Москве заявили, что Россия не планировала отправлять свои дроны в Польшу.

"Однако эти инциденты побудили европейских лидеров усилить призывы к укреплению обороны континента и усилению поддержки Украины в ее борьбе против российского вторжения. Президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС взять на себя большую ответственность на обоих фронтах", - напомнили в Reuters.

Поэтому во время саммита лидеры ЕС обсудят четыре флагманских оборонных проекта, среди которых будет "стена из дронов", то есть сеть датчиков и оружия для выявления, отслеживания и нейтрализации БпЛА, вторгшихся в воздушное пространство.

Ранее издание Business Insider писало, что самолеты РФ регулярно пролетают возле военных кораблей НАТО. Как отметил голландский командир Постоянной морской группы НАТО № 1 Арьен Варнаар, такие пролеты российских самолетов с момента первого вторжения России в Украину и аннексии Крыма в 2014 году происходят регулярно.

"Это происходит регулярно, об этом сообщают время от времени, но не постоянно. Это не является новым. Это происходило постоянно в течение последних лет", - рассказал он.

В то же время в The Times писали, что НАТО рассматривает новый план по сбиванию российских самолетов. В частности президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что пришло время превратить миссию "воздушного патрулирования" НАТО в странах Балтии, основанную на ротационных развертываниях истребителей на местных авиабазах, в полноценную миссию "воздушной обороны". Это означало бы не только размещение дополнительных систем ПВО НАТО в регионе, но и использование более жестких правил применения силы.

