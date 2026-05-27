Артиллеристы сравнили 'Богдану-Б' с М777 и признались, какая пушка лучше

За последний год на фронт поступило значительное количество буксируемых версий "Богданы".

Украинская буксируемая пушка "Богдана-Б" все активнее используется на фронте, став главной альтернативой как советским, так и западным артиллерийским системам. Как пишет издание "Думка", украинская разработка стала ответом на дефицит иностранных артсистем, потери советской техники и высокую стоимость самоходных установок.

Интересно, что сначала была создана именно самоходная пушка "Богдана", а уже позже появилась более простая в производстве "Богдана-Б". Она начала поступать в войска только весной 2025 года, но ее уже активно используют несколько украинских артиллерийских бригад.

Авторы материала отмечают, что главным преимуществом "Богданы-Б" является скорость производства и более низкая стоимость по сравнению с западными аналогами и с САУ "Богдана". Так, стоимость "Богданы-Б" вместе с грузовым тягачом составляет примерно 1,5–2 млн долларов, тогда как американская М777 стоит около 3,5 млн долларов.

Командир пушки "Богдана-Б" Денис в комментарии журналистам заявил, что украинская система превосходит советский "Гиацинт-Б" практически по всем характеристикам. "Если сравнивать с советским "Гиацинтом", то "Богдана-Б" лучше. Заряжать, обслуживать – все проще", – говорит военный.

По его словам, украинская пушка обладает лучшей точностью, чем американская М777, благодаря более длинному стволу и большему количеству нарезов. Кроме того, ресурс ствола "Богданы-Б" достигает 8 тысяч выстрелов, тогда как у М777 – около 4700.

При этом артиллеристы признают, что система имеет значительный вес – около 10 тонн против 4,5 тонн у американской пушки. Из-за этого требуется больше времени на развертывание и смену позиций.

Старший офицер батареи 40-й артбригады по имени Денис считает, что отсутствие автоматизированной системы наведения, как у "американки", не является критическим недостатком. "Автоматизированная система управления – было бы хорошо. Но так как у нас в основном GPS нет, поэтому это не будет работать, как правило", – отметил он.

Офицер добавил, что на передовой навигация часто подавляется средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому экипажи вынуждены наводить орудие преимущественно вручную.

Одним из главных преимуществ "Богданы-Б" военные называют ее живучесть. По словам артиллеристов, осколки снарядов не способны нанести пушке критических повреждений, а наибольшую опасность представляют дроны типа "Ланцет" и FPV с кумулятивными зарядами.

Из других преимуществ упоминается более простое обслуживание и лучшая проходимость по бездорожью благодаря наличию четырех колес на лафете вместо двух.

Наводчики пушки также обратили внимание на отдельные технические проблемы системы. Один из бойцов с позывным "Мироха" рассказал, что требует доработки узел возле пламегасителя, где из-за нагрузки могут появляться микротрещины.

Несмотря на это, в 40-й артиллерийской бригаде считают переход на украинскую артиллерию правильным решением. Часть американских М777 подразделение уже передало другим воинским частям, постепенно переходя на "Богданы" различных модификаций.

Как писал УНИАН, совместное предприятие Lockheed Martin и RTX поставило армии США первые облегченные пусковые установки Javelin LWCLU, контракт на которые заключили еще в 2022 году. Новая версия ПТРК стала на 25% легче и на 30% компактнее, при этом получив вдвое большую дальность обнаружения и распознавания целей, а также совместимость со всеми ракетами Javelin.

Также мы рассказывали, что в Украине протестировали эстонский дрон-перехватчик P4P от компании Alatyr Group, способный поражать реактивные беспилотники на скорости около 500 км/ч. Аппарат сочетает в себе электрическую мультикоптерную схему для вертикального взлета и ракетный двигатель, который обеспечивает быстрый разгон и приближение к цели.

