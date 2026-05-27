Доллар обновил исторический максимум: официальный курс валют на 28 мая

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,54 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 28 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 мая – 44,27 грн/долл.).

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,30/44,33 грн/долл., а к евро – 51,55/51,57 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 мая вырос на 3 копейки и составлял 44,48 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 10 копеек и составил 51,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,20 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 6 копеек и составил 44,45 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 5 копеек и составил 51,85 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

