В Украине предлагают отбирать квартиры за долги без суда, - СМИ

Банкиры предлагают взыскивать небольшие долги на основании исполнительной надписи нотариуса.

Банковские ассоциации предлагают упростить процедуру взыскания задолженности и частично отменить мораторий на конфискацию квартир за долги по ипотечному кредиту. Соответствующие предложения они подали в Верховную Раду и НБУ, сообщает liga.net.

Издание поясняет, что действующее законодательство запрещает конфискацию залоговой недвижимости за долги. Также ограничивается возможность выселения из жилья, приобретенного в кредит. Ассоциации предлагают снять этот запрет для безопасных регионов. Кроме того, банкиры предлагают вернуть штрафы и изменить правила начисления процентов по долгам, поскольку, по их мнению, нынешняя практика делает кредиты для недобросовестных заемщиков фактически бесплатными.

Также предлагается ускорить взыскание задолженности по кредитам. Сейчас, чтобы вернуть даже незначительную сумму по потребительскому кредиту, кредитору приходится обращаться в суд. Вместо этого банкиры предлагают взыскивать небольшие долги на основании исполнительной надписи нотариуса. Также ассоциации хотят вновь разрешить третейским судам (негосударственным органам для разрешения споров) рассматривать вопросы потребительских кредитов, чтобы разгрузить государственную судебную систему. Пока что все споры проходят через государственные суды, которые завалены делами.

Банкиры добавляют, что процедуру взыскания предлагают упростить для бесспорных ситуаций.

"Это не должно стать инструментом давления на людей, которые действительно пострадали от войны или потеряли имущество. Механизмы защиты для таких категорий граждан должны быть сохранены", – уверяют в пресс-службе Ощадбанка.

Мотивация банкиров

Банкиры мотивируют свои предложения тем, что нынешняя система наказывает честных людей и поощряет тех, кто уклоняется от обязательств.

"Сегодня в Украине невыгодно платить кредит вовремя. Заемщик может годами не платить – и в конце концов погасить долг без каких-либо процентов и санкций", – объясняет президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Представители ассоциаций добавляют, что одобрение изменений позволит банкам выдавать ипотечные кредиты без участия государства.

"Собственная же рыночная ипотека банков полностью заблокирована из-за военных мораториев и юридических рисков, хотя ресурс для нее огромный: по официальной статистике Национального банка Украины, профицит ликвидности в системе стабильно превышает сотни миллиардов гривен", – отмечается в материале.

Впрочем, представители финансового сектора признают, что шансы на прохождение таких изменений через парламент крайне малы.

Риски для людей

За кулисами финансового рынка предложения ассоциаций вызывают критику. Эти инициативы называют попыткой создать абсолютную законодательную монополию кредиторов, которая полностью нивелирует права заемщиков.

"У государства просят право начислять проценты и штрафные санкции по проблемным кредитам во время их судебного обжалования, массово изымать ипотечное жилье и взыскивать долги фактически в течение суток с помощью нотариусов в обход классического судебного контроля", – объясняет адвокат Игорь Быков.

Он считает, что финансовая ситуация позволяет банкам обойтись без введения таких жестких мер.

Долги в Украине – другие новости

По словам адвоката Игоря Ясько, начиная с 24 февраля 2022 года и на весь период военного положения, банки не могут начислять новые штрафы, пеню или другие санкции по кредитам, в частности карточным. Если такие начисления все же появились, банк обязан их списать и не имеет права требовать уплаты этих сумм.

Юрист добавляет, что списание долга возможно на законных основаниях в двух случаях. Первый – если имущество, служившее залогом по кредиту, было уничтожено в результате войны. Второй – по договоренности с банком, если кредитный портфель признан безнадежным или он подпадает под специальные программы банка (например, для военнослужащих или пострадавших от войны).

7 апреля Верховная Рада приняла закон об автоматическом взыскании долгов. Согласно документу, в случае, если лицо внесено в Единый реестр должников, нотариус или другой орган откажет в продаже или залоге его имущества.

