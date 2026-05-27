Денисенко рассказала, сколько денег в месяц тратит на 8-летнего сына от Фединчика

Актеры развелись в 2025 году.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, сколько денег она тратит в месяц на своего 8-летнего сына Андрея, а также помогает ли ей с его содержанием бывший супруг и отец мальчика - актер Андрей Фединчик.

"Школа стоит 18 тысяч гривень в месяц, но всегда ее оплачивает отец Андрея. А факультативы плюс питание выходит от 9 до 15 тысяч гривень… Такая приблизительно сумма. Одежда… на весну я заказала… 10 тысяч гривень я потратила", - отметила актриса в комментарии программе "Наодинці з гламуром".

Кроме того, Денисенко высказалась о своем бойфренде, партнере по бизнесу Юрии Савранском и о том, есть ли у них совместный бюджет.

"Юрий следит, чтобы вовремя платить налоги с нашего общего бизнеса. А так он не лезет в мои финансы", - заявила актриса.

При этом Денисенко проговорилась, что они еще не живут вместе. Для этого, по ее словам, она должна быть в статусе невесты – таково ее условие.

"Юрий очень хочет жить вместе, но я как подумаю о том, что мне нужно все свои сумки перевозить, весь свой гардероб… то переживаю об этом. Но мы никуда не спешим, все прекрасно, жизнь идет, все будет хорошо", - добавила актриса, заявив, что никуда сбегать из Украины не собирается.

Напомним, ранее Денисенко проговорилась, что тратит полмиллиона гривень в месяц.

