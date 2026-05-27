Перекись водорода вместо бытовой химии: эксперты назвали 9 способов применения

Перекись водорода поможет в уборке.

Многие дома в ванной комнате или в аптечке держат бутылочку перекиси водорода. Раньше она считалась хорошим дезинфицирующим средством при порезах или царапинах, но теперь медики отказались от этой рекомендации. Однако средство может эффективно выполнять в доме много других функций, пишет SouthernLiving.

"Перекись водорода – это мощное нетоксичное и экологически чистое дезинфицирующее средство и санитайзер. Она может эффективно уничтожать бактерии, вирусы и споры плесени, что делает ее отличным выбором для поддержания чистоты в доме без использования агрессивных химикатов", – говорит эксперт по уборке Лиза Шарп.

Издание назвало 9 способов использования перекиси водорода на кухне, в ванной комнате и в спальне.

1. Очистка поверхностей от жира

Если у вас есть загрязненный противень или другая поверхность для приготовления пищи, стоит воспользоваться перекисью водорода. Бывший генеральный менеджер клининговой компании Алекс Варела рекомендует смешать перекись водорода и пищевую соду до образования пасты, нанести ее на участок, где есть жир или остатки еды, и оставить так на восемь часов. Затем удалить грязь губкой.

2. Удаление пятен с фарфора

Фарфоровые изделия нельзя мыть в посудомоечной машине. Но если они со временем пожелтели, поможет перекись водорода. Нужно приготовить пасту из трех частей пищевой соды и одной части перекиси и осторожно потереть ею пятна. После этого смыть. Если пятно не исчезло – процедуру повторить.

3. Дезинфекция зубных щеток

Шарп объяснила, что на зубных щетках могут оставаться бактерии и микробы.

"Налейте небольшое количество перекиси водорода в чашку или стакан, окуните щетинки зубной щетки, оставьте на несколько минут, [а затем] тщательно промойте. Это помогает уничтожить бактерии и микробы, которые могут присутствовать на щетинках", – говорит эксперт.

4. Чистка унитазов

У вас, вероятно, под рукой есть специальное средство для чистки унитазов. Но если вы хотите использовать менее токсичный вариант, подойдет перекись водорода.

"Его дезинфицирующие свойства делают его эффективным средством для чистки унитаза. Просто налейте перекись водорода в унитаз, оставьте на несколько минут, потрите его щеткой и смойте. Этот метод помогает поддерживать чистоту и свежесть вашего туалета без необходимости использования агрессивных химических чистящих средств", – рассказала Шарп.

5. Отбеливание плитки и швов

Если плитка и швы между ней нуждаются в отбеливании, можно воспользоваться перекисью водорода.

"Его шипучие свойства могут помочь удалить грязь, пыль и пятна с поверхностей, оставляя их чистыми и свежими", – говорит эксперт.

Варела рассказал, как это сделать. По его словам, сначала следует приготовить пасту, смешав перекись водорода с пищевой содой. Затем старой зубной щеткой нанести смесь на поверхность. Оставить на полчаса и вытереть.

6. Удаление пятен с одежды

Оказывается, перекись водорода – отличное средство для выведения пятен с ткани.

"Пузырьки перекиси водорода помогают удалять пятна с тканей, ковров и обивки. Она может эффективно бороться с стойкими загрязнениями без использования агрессивных химикатов", – заверила Шарп.

Но прежде чем использовать перекись водорода для выведения пятен, обязательно нужно протестировать ее на незаметном участке, чтобы убедиться, что она не вызывает изменения цвета. Перекись водорода может обесцвечивать, поэтому избегайте ее использования на цветных тканях. Однако она прекрасно работает на светлых вещах.

7. Чистка стиральной машины

Со временем на стиральной машине может скапливаться мыльный налет, плесень, поэтому ее нужно чистить. Чтобы продезинфицировать барабан с фронтальной загрузкой, эксперты советуют добавить два стакана перекиси водорода и запустить цикл стирки без белья.

8. Стирка постельного белья

Пуховые и перьевые подушки слишком деликатны для стирки в стиральной машине. Вместо этого их можно стирать в ванной в смеси воды и перекиси водорода. Также раствором перекиси водорода можно сбрызнуть матрас, чтобы освежить его.

9. Чистка различных поверхностей

"Перекись водорода можно использовать для дезинфекции столешниц, разделочных досок, сантехники и т. д.", – говорит Шарп.

Из него можно сделать собственное универсальное чистящее средство. Для этого следует смешать перекись водорода и воду в соотношении 50 на 50. Готовым раствором нужно опрыскать поверхность, которую вы очищаете, и оставить как минимум на пять минут.

Если вы хотите чистящее средство с приятным ароматом, Шарп предлагает добавить несколько капель эфирного масла. Но она предупредила, что некоторые эфирные масла могут быть вредны для домашних животных и детей.

Ранее УНИАН писал, как почистить микроволновую печь. Отмечалось, что это можно сделать с помощью пищевой соды. Нужно нагревать воду с содой в миске в течение 3-5 минут или пока смесь не закипит и не начнет выпускать пар. Оставить дверцу закрытой на пять минут, чтобы пар размягчил грязь или пригоревшие остатки еды. После этого все вытереть.

