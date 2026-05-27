Ученые впервые извлекли генетический материал Homo erectus: что узнали

Новые результаты помогают лучше понять сложный этап эволюции человека.

Ученые впервые исследовали извлеченную генетическую информацию из ископаемых останков Homo erectus. Результаты предполагают, что древний родственник человека мог быть тесно связан с денисовцами и даже косвенно с современными людьми.

В частности, изучены были останки Homo erectus возрастом 400 тыс. лет, найденные в Китае. Фу Сяомэй, исследователь из Китайской академии наук, и его коллеги извлекли белки из зубной эмали шести особей. Хотя ДНК ранее не извлекалась из ископаемых такого возраста, белки более долговечны, что открывает новый способ изучения эволюции человека, пишет ng.24.hu.

Одним из наиболее интересных результатов анализа стало выявление двух уникальных вариантов аминокислот. Один встречался исключительно у особей Homo erectus, а другой был обнаружен также у денисовцев. По словам исследователей, это генетическое наследие досталось и некоторым группами Homo sapiens в результате смешения с денисовцами. Результаты исследования раскрывают новые аспекты эволюции человека.

Homo erectus был первым предком современных людей за пределами Африки, покинувшим континент около 1,8 млн лет назад и распространившимся по Евразии. Он обладал относительно большим мозгом, изготавливал сложные каменные орудия и существовал чрезвычайно долго – он исчез около 108 тыс. лет назад.

Исследование также поднимает новые вопросы. Дело в том, что в эпоху среднего плейстоцена (примерно от 774 000 до 129 000 лет назад) в Африке и Евразии одновременно жили несколько групп людей, включая Homo erectus, неандертальцев, денисовцев и ранних Homo sapiens. Этот период часто называют хаосом среднего плейстоцена, поскольку ученым крайне сложно понять, как эти группы сосуществовали.

Палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон Джон Хокс считает, что новые данные говорят о том, что эволюция человека была скорее результатом смешения различных популяций, чем результатом существования отдельных видов.

Хотя исследователи до сих пор не могут точно реконструировать эволюционную историю Homo erectus, полученные результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что генеалогическое древо человека гораздо сложнее и разнообразнее, чем ранее считали ученые.

