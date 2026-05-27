Этот запрещенный хит 1967 года стал определяющим антивоенным гимном

Популярный рок-хит психоделической рок-группы Country Joe and the Fish под названием "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" стал одной из самых узнаваемых антивоенных песен, а его главный лозунг привел к запрету показа на телевидении, пишет журнал Parade.
Напоминается, что трек был написан за 30 минут летом 1965 года, а широкую известность песня получила после выхода в составе второго альбома группы в 1967 году. Ее автор – американский певец Кантри Джо Макдональд, который в 17 лет поступил на службу в ВМС США и прослужил три года в Японии.
Трек появился после того, как Макдональд основал и редактировал местный контркультурный журнал Rag Baby, придерживавшийся левых взглядов. Он хотел выпустить "обсуждаемый выпуск" журнала и работал над ранней версией "I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag". Цель трека заключалась в том, чтобы отразить растущую эскалацию участия американских солдат во Вьетнамской войне, которая вызывала сильное противодействие со стороны молодежи.
Сообщается, что песня была попыткой возложить вину за войну на политиков и американских военных лидеров, которые наживаются на ней, а не на тех, кто записался в армию, и солдат, сражавшихся на войне. В тексте песни также затрагивается ужасающая реальность войны с помощью "армейского юмора" - мрачной, саркастической формы юмора, призванной помочь солдату не сойти с ума.
"I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag" так и не попала в чарт Billboard Hot 100, но стала хитом среди зрителей во время живых выступлений группы.
Напомним, ранее УНИАН писал, какой хит 1969 года признан лучшим барабанным соло всех времён.