Западные компании выстраиваются в очередь ради испытаний своего оружия в Украине, - BI

Украина стала крупнейшим полигоном для испытаний беспилотной техники.

Все больше западных оборонных компаний стремятся испытать свои технологии в Украине. Именно там дроны, роботы и системы радиоэлектронной борьбы могут пройти боевую проверку почти так же быстро, как и создаются, пишет Business Insider.

Отмечается, что прошлым летом была запущена программа "Test in Ukraine", которая позволяет западным оборонным компаниям ввозить в Украину свою продукцию и тестировать ее в реальных боевых условиях, а также получать отзывы от украинских военных.

"Сейчас десятки компаний тестируют свои системы в Украине, в том числе на поле боя. И количество компаний растет", - рассказал журналистам Андрей Гриценюк, генеральный директор украинской инновационной платформы Brave1.

Он отметил, что Украина стала крупнейшим полигоном для испытаний беспилотной техники и накопила передовой опыт в области робототехники и автономных систем с начала полномасштабного вторжения России.

Гриценюк рассказал журналистам, что иностранные оборонные компании, получившие разрешение, могут пройти оценку своих технологий на полигоне в условиях, близких к боевым, либо самостоятельно, либо поручив проведение испытаний Украине. Украинские солдаты же оставляют свои отзывы и предложения.

В издании поделились, что одной из компаний, которая приняла участие в программе "Test in Ukraine", стал британский стартап Occam Industries. Он разрабатывает программное обеспечение на базе ИИ для дронов.

По словам представителя компании, благодаря участию в программе выяснилось, что программное обеспечение от Occam Industries работало в ходе ранних испытаний, но оборудование, на котором оно было установлено, не подходило для использования на передовой. Теперь же программное обеспечение компании используется на дронах украинского производства и отправляется на поле боя.

Далеко не все компании готовы работать в украинских реалиях

В издании подчеркнули, что для многих западных оборонных компаний главная проблема заключается не только в получении доступа к современным методам ведения войны, но и в том, чтобы не отставать от стремительной технологической эволюции.

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб в разговоре с журналистами заявил, что хотя все больше западных компаний стремятся тестировать свою продукцию в Украине, многие из них по-прежнему не настроены на скорость. По его словам, украинские дроны часто обновляются каждые три месяца, прежде чем их снова отправляют в бой, а многие западные компании работают по более медленным циклам разработки.

Выскуб подчеркнул, что далеко не все западные компании готовы работать в украинских реалиях. По его словам, ему приходит на ум только одна западная компания, которая соответствует темпам разработки Украины.

"Большинству компаний требуется много времени на разработку дрона", - рассказал он журналистам.

В издании добавили, что многие западные оборонные компании не движимы той же военной срочностью, что и Украина. Некоторые компании проводят испытания в Украине, но тратят много месяцев на доработку своих продуктов, рискуя их устареванием.

По словам Выскуба, западные компании должны иметь своих постоянных представителей в Украине, если они хотят понять, что нужно солдатам и как быстро меняются эти потребности.

Украинские дроны меняют геополитику

Ранее обозревателя Мелик Кайлан в своей статье для Forbes писал, что Украина постепенно усиливает свое международное влияние и расширяет сотрудничество с другими государствами благодаря развитию дронных технологий и опыту современной войны.

Автор отметил, что после начала полномасштабной войны Украина была вынуждена быстро развивать собственные технологии и военные решения из-за ограниченных объемов внешней помощи. По его мнению, это позволило Киеву перейти от оборонной модели к более активному международному взаимодействию.

