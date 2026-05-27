Погода в скандинавском стиле: прогноз синоптиков на четверг

В Украину ворвались воздушные массы из Северной Европы.

Пока Западную Европу жарит неожиданная майская жара, Украина продолжает погружаться в холодный воздух из Скандинавии. Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг остатки тепла будут окончательно вытеснены в южные регионы, и на большей части страны температура снизится.

Так, в ближайшую ночь восток и юг Украины накроет дождями, местами с грозами. Днем дожди будут продолжаться практически по всей стране, кроме юга, Закарпатья и Прикарпатья.

Температура ночью по всей стране составит 5-10°, днем около 13-18°. Только на юге ожидается 11-16° ночью и 17-22° днем.

Ветер на завтра обещают северо-западный, 7-12 м/с, но синоптики предупреждают о его усилении днем. В частности, по всей Украине, кроме Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, прогнозируются порывы до 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Погода в Киеве

Что касается столичного региона, то 28 мая на территории Киева и области ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируют, а вот днем возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Температура по области ночью составит 5-10°, днем 13-18°. Непосредственно в столице ночью ожидается 8-10°, а днем прогнозируется около 15°.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем будут опасные порывы до 15-20 м/с.

Погода в Европе

Как писал УНИАН, Западную Европу накрыла аномальная жара, из-за которой во Франции уже зафиксировали 402 температурных рекорда. Сильнее всего потепление затронуло прохладный регион Бретань, где температура превышала климатическую норму почти на 15 градусов и достигала около 32°C.

Французские СМИ связывают раннюю волну жары с последствиями глобального потепления, ведь такие температуры в конце мая являются нетипичными даже для южных регионов страны.

