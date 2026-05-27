Гороскоп на 28 мая по картам Таро: Козерогам - строить планы, Девам - путаница

Тельцам советуют подстроиться под обстоятельства.

Составлен гороскоп на завтра, 28 мая 2026 года, по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общей картой дня станет "Император" - символ силы, контроля, ответственности и умения принимать важные решения. Энергия этого дня заставит многих искать баланс между мягкостью и решительностью. Четверг покажет, что иногда важно не только отстаивать свои интересы, но и учитывать чувства других людей.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Ваша карта - "Королева Мечей", перевернутая. В четверг вы можете почувствовать желание резко высказывать свое мнение и доказывать окружающим собственную правоту. Однако перевернутая "Королева Мечей" предупредит, что чрезмерная категоричность способна испортить даже самые важные отношения. Вам будет казаться, что люди не понимают очевидных вещей, но звезды посоветуют не переходить границу между честностью и резкостью. День заставит вас внимательнее относиться к словам и эмоциональному состоянию окружающих. Некоторые разговоры могут оказаться напряженными, если вы будете слишком настойчиво продавливать свою позицию. Вместо споров постарайтесь сосредоточиться на конструктивном диалоге. Ваш опыт и знания произведут гораздо больше впечатления, если вы будете делиться ими спокойно и дипломатично. Вечер подойдет для восстановления мира в отношениях и откровенных разговоров с близкими людьми.

Телец

Ваша карта - "Восьмерка Жезлов". В четверг события начнут развиваться быстрее, чем вы ожидали. "Восьмерка Жезлов" принесет внезапные новости, неожиданные встречи или изменения планов, которые заставят вас быстро принимать решения. День окажется насыщенным и потребует гибкости, особенно в рабочих и бытовых вопросах. День поможет вам сохранять внутреннее спокойствие даже в хаосе. Вы поймете, что не все зависит от вашего контроля и иногда лучше подстроиться под обстоятельства, чем бороться с ними. Возможны неожиданные разговоры или предложения, которые сначала покажутся вам слишком резкими, но позже откроют новые возможности. В четверг вам будет особенно важно не перегружать себя тревогами и не стремиться к идеальному результату. Чем спокойнее вы воспримете перемены, тем удачнее сложится день.

Близнецы

Ваша карта - "Сила". В четверг карта "Сила" поможет вам почувствовать внутреннюю уверенность и эмоциональную устойчивость. Вы начнете замечать, насколько сильно изменились за последнее время и как многому успели научиться благодаря жизненным испытаниям. День покажет, что ваша настоящая сила заключается не в борьбе, а в способности сохранять спокойствие и уверенность. День усилит вашу харизму и поможет легче находить общий язык с окружающими. Возможны ситуации, в которых вы неожиданно проявите терпение, мудрость или эмоциональную зрелость. Кто-то может обратиться к вам за поддержкой или советом. В четверг вам будет полезно перестать недооценивать свои способности. Ваше умение вдохновлять других и сохранять позитивное мышление поможет не только вам, но и людям рядом.

Рак

Ваша карта - "Паж Пентаклей", перевернутый. В четверг вам придется внимательнее отнестись к своим планам, финансам или ожиданиям от определенной ситуации. Перевернутый "Паж Пентаклей" предупредит, что некоторые процессы будут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы. Возможны задержки, переносы или чувство, что результат пока не оправдывает вложенных усилий. День поможет вам не поддаваться панике и сохранить внутреннее равновесие. День покажет, насколько важно сохранять дисциплину и не опускать руки при первых трудностях. Вам стоит избегать поспешных решений и необдуманных трат. Некоторые события потребуют терпения и более реалистичного взгляда на происходящее. К вечеру вы поймете, что постепенное движение вперед принесет намного больше пользы, чем попытка ускорить события любой ценой.

Лев

Ваша карта - "Паж Кубков", перевернутый. В четверг вы можете слишком идеализировать человека, ситуацию или собственные ожидания. Перевернутый "Паж Кубков" предупредит, что эмоции способны помешать вам увидеть реальную картину происходящего. Возможны моменты разочарования, если кто-то не оправдает ваших надежд. День подтолкнет вас к откровенным разговорам и поиску честной обратной связи. День окажется благоприятным для общения с людьми, которые умеют говорить правду мягко и без осуждения. Не стоит игнорировать чужие советы только потому, что они отличаются от вашего мнения. В четверг вам будет полезно смотреть на события более объективно и не строить иллюзий. Вечер поможет расставить все по местам и понять, кому действительно можно доверять.

Дева

Ваша карта - "Мир", перевернутый. В четверг вам придется проявить больше гибкости, чем обычно. Перевернутая карта "Мир" предупредит, что некоторые планы могут неожиданно измениться или потребуют дополнительного времени и усилий. Возможны задержки, путаница или ощущение, что ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. День заставит вас внимательнее относиться к своим ресурсам – как эмоциональным, так и финансовым. Вам будет важно не тратить силы на бесполезные переживания и не пытаться контролировать абсолютно все. День покажет, что иногда лучший выход – позволить событиям идти своим чередом. Чем спокойнее вы будете реагировать на изменения, тем легче найдете решение. Вечером вы сможете почувствовать облегчение и понять, что многие тревоги были временными.

Весы

Ваша карта - "Туз Жезлов". В четверг вас ждет мощный прилив энергии, вдохновения и желания изменить что-то в своей жизни. "Туз Жезлов" станет символом новых возможностей, эмоционального обновления и ярких идей. Вы почувствуете, что готовы выйти из привычной зоны комфорта и попробовать что-то совершенно новое. День усилит стремление к гармонии, но одновременно подтолкнет к более смелым решениям. Возможны интересные знакомства, неожиданные предложения или вдохновляющие разговоры. День идеально подойдет для творчества, новых начинаний и реализации идей, которые вы давно откладывали. В четверг вам будет важно доверять своей интуиции и не бояться делать первый шаг. Именно сейчас жизнь может начать меняться в лучшую сторону.

Скорпион

Ваша карта - "Туз Пентаклей". В четверг перед вами могут открыться новые финансовые или карьерные возможности. "Туз Пентаклей" укажет на перспективы роста, удачные совпадения и шанс укрепить свое материальное положение. Некоторые события могут оказаться началом очень стабильного и перспективного периода. День поможет вам избавиться от внутренних сомнений и тревог, которые долго мешали двигаться вперед. День окажется благоприятным для обсуждения денежных вопросов, планирования бюджета или принятия важных решений, связанных с работой. Вы сможете увидеть возможности там, где раньше замечали только ограничения. В четверг важно будет не бояться брать на себя ответственность и верить в собственные силы. Вечер принесет ощущение большей стабильности и уверенности в будущем.

Стрелец

Ваша карта - "Девятка Жезлов", перевернутая. В четверг вы можете почувствовать сильную эмоциональную усталость и желание хотя бы ненадолго дистанцироваться от проблем и обязанностей. Перевернутая "Девятка Жезлов" покажет, что вы слишком долго держали напряжение внутри и старались справляться со всем самостоятельно. День напомнит вам, насколько важной окажется поддержка друзей и близких людей. Не стоит игнорировать сигналы своего организма или заставлять себя работать на пределе возможностей. День подойдет для восстановления сил, честных разговоров и эмоциональной разгрузки. Возможно, вам придется пересмотреть свой график или отказаться от части обязанностей ради собственного спокойствия. В четверг забота о себе станет для вас главной задачей.

Козерог

Ваша карта - "Паж Мечей". В четверг вы почувствуете желание двигаться активнее и строить планы на будущее. "Паж Мечей" принесет новые идеи, важную информацию или разговоры, которые подтолкнут вас к профессиональному развитию. День окажется удачным для обучения, переговоров и поиска полезных знакомств. День усилит ваше внимание к карьере, статусу и долгосрочным целям. Вы начнете яснее понимать, чего хотите добиться в ближайшие месяцы. Возможны разговоры с людьми, которые помогут вам увидеть новые перспективы или предложат интересное сотрудничество. В четверг важно будет не бояться проявлять инициативу и задавать вопросы. Ваши идеи смогут получить поддержку, если вы покажете уверенность и готовность брать ответственность за свои решения.

Водолей

Ваша карта - "Шут", перевернутый. В четверг вы можете столкнуться со своими страхами или сомнениями перед важным шагом. Перевернутый "Шут" покажет, что тревожность будет усиливаться из-за неопределенности и страха допустить ошибку. Однако этот день поможет вам понять, что многие ограничения существуют только в вашем сознании. День подтолкнет вас к поиску внутреннего баланса и более спокойному взгляду на ситуацию. Вы начнете осознавать, что без риска невозможно выйти на новый уровень жизни. День подойдет для планирования, анализа своих целей и постепенного преодоления внутренних барьеров. В четверг вам будет важно не отказываться от перспектив только из-за страха неудачи. Смелость и готовность попробовать новое постепенно приведут вас к успеху.

Рыбы

Ваша карта - "Шестерка Кубков". В четверг вас могут особенно сильно захлестнуть воспоминания о прошлом или желание восстановить связь с человеком, который когда-то был для вас очень важен. "Шестерка Кубков" усилит ностальгию и поможет глубже понять свои истинные чувства и переживания Луна в Весах позволит вам взглянуть на прошлое более спокойно и без лишней боли. Возможны неожиданные разговоры, воспоминания или ситуации, которые помогут закрыть старые эмоциональные вопросы. День окажется благоприятным для общения с близкими, семейных встреч и душевных разговоров. В четверг вы сможете лучше понять, как прошлый опыт повлиял на вашу нынешнюю жизнь. Вечер принесет ощущение эмоционального облегчения и внутренней гармонии.

Вас также могут заинтересовать новости: