РФ хочет повторить с трассой Киев-Чоп то, что ВСУ сделали на Азове, но есть проблема, - эксперт

Ступак также высказался о возможном вторжении РФ с территории Беларуси.

Россия может планировать попытку перерезать трассу Киев-Чоп в том же формате, в котором сейчас Силы обороны взяли под контроль сухопутный коридор РФ на юге Украины. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Иван Ступак – военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

"То есть они просто копируют нашу тактику: давайте перережем логистику, чтобы украинцам было больно", – сказал Ступак.

В то же время он отметил, что для реализации этой цели РФ нужны дроны, которые смогут постоянно находиться в украинском воздушном пространстве и вести охоту.

"Им еще нужно преодолеть систему защиты, которая у нас есть. Во-первых, это не такая простая история – долететь до трассы Киев-Чоп. Там будет работать тревога, наше РЭБ, наша ПВО. И во-вторых, насколько я знаю, после отключения Starlink у них до сих пор есть проблемы с дронами, которыми можно эффективно управлять на больших расстояниях. Поэтому пока я этот сценарий не рассматриваю как реалистичный. Но в целом он возможен, если они технически решат свои проблемы", – добавил Ступак.

Эксперт также высказался о возможном вторжении РФ с территории Беларуси. По его мнению, Украине вряд ли стоит ждать широкомасштабного наступления из этого региона, поскольку, в отличие от 2022 года, сейчас нет фактора неожиданности, который способствовал наступлению. Кроме того, украинские защитники подготовили этот регион к отражению таких атак. Впрочем, по мнению эксперта, РФ может использовать территорию Беларуси для нанесения ударов с помощью дронов.

"Это могут быть разные форматы. Либо российские дроны будут пролетать через территорию Беларуси и атаковать Ровно и Волынь. Запуски непосредственно с территории Беларуси – это тоже вполне возможный вариант. Но я думаю, что Лукашенко прекрасно понимает: как только первые запуски будут подтверждены с территории Беларуси, на эти площадки начнут прилетать украинские дроны", – отметил Ступак.

В то же время, по его словам, РФ может не напрямую влиять на Силы обороны, используя Беларусь. В частности, они могут разместить определенное количество своих войск в одной из приграничных областей, создавая напряжение в регионе.

"Например, российские и белорусские войска размещаются где-то в количестве 10–15 тысяч у границы с Волынской областью. И все. Просто стоят, бегают, тренируются, но ничего не делают. Это заставит наше командование нервничать. Постоянно, в режиме 24/7, отслеживать ту территорию, чтобы там ничего не случилось. И это заставит нас забрать определенное количество резервов и перебросить их именно в ту локацию, где стоят россияне с белорусами. Таким образом мы будем растягивать себя в людях, технике и возможностях. И, как по мне, именно такой более дерзкий и циничный вариант действительно может быть", – отметил Ступак.

Угроза из Беларуси: что известно

Ранее о том, что РФ может попытаться перерезать трассу Киев-Чоп, используя территорию Беларуси, сообщали аналитики из Института изучения войны. Эксперты отметили, что Россия может готовить предпосылки для такого сценария. В частности, об этом свидетельствуют обвинения Беларуси в том, что Украина только за последнюю неделю якобы 116 раз пересекла границу своими БПЛА.

Отметим, что на фоне информации о возможной угрозе со стороны Беларуси для Украины президент Франции Макрон провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе него Макрон, в частности, подчеркнул риски, которые несет для Беларуси втягивание в агрессивную войну России против Украины.

