Россия готовит дополнительную мобилизацию, - Зеленский

По его словам, страна-агрессор будет наращивать мобилизацию еще десятков тысяч военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация с целью покрытия высоких потерь на оккупированных территориях готовится к дополнительной мобилизации. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам подробного совещания по вопросам украинской обороны.

"Получаем все больше внутренней российской информации о подготовке дополнительной мобилизации в стране-агрессоре. Прежде всего это направлено на компенсацию особенно высоких потерь российской армии на оккупированной территории Украины", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечает президент Украины, политическое руководство России поставило задачу увеличить оккупационный контингент.

"Речь идет как минимум о десятках тысяч дополнительно. У нас также есть данные о дальнейшем увеличении мобилизации - именно с этой целью российскими властями была активизирована выдача так называемых мобилизационных распоряжений", - подчеркнул глава государства.

Как пояснил Зеленский, эти шаги России являются подтверждением того, что к настоящей дипломатии Москва не готовится. Поэтому Украина передаст имеющиеся данные партнерам. Он добавил:

"Россия должна завершить свою войну, и у мира есть рычаги влияния. Работаем на всех уровнях, чтобы защитить Украину и подтолкнуть Россию к дипломатии".

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, недавно российский диктатор Владимир Путин подписал указ о списании долгов новобранцам, которые идут на войну в Украину, а также их семьям.

В апреле заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса сообщил, что в России нет идеи, которая консолидировала бы общество для официального публичного объявления о проведении массовой мобилизации.

