РФ может воспользоваться слабой обороной стран Балтии для давления на Европу, - эксперт

По словам эксперта, атака даже нескольких сотен "Шахедов" способна уничтожить критические объекты этих стран.

Латвия, Литва и Эстония не обладают такой оперативной и стратегической глубиной, как Украина, и Россия может этим воспользоваться. Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "Киев24".

"Наша оборона на севере подготовлена, а наши подразделения знают, как воевать с врагом... Именно этого нет у северо-восточного фланга НАТО, особенно небольших стран Балтии", - сказал он.

Кузан считает, что Россия может воспользоваться тем, что военная инфраструктура этих стран не может сравниться с украинской. По его словам, так россияне могут надавить на Европу, чтобы снизить поддержку Украины.

"Атака даже нескольких сотен "Шахедов" способна уничтожить критические объекты этих стран", - подчеркнул эксперт.

РФ "направляет" украинские дроны в воздушное пространство НАТО

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна обвинил Россию в перенаправлении украинских дронов в сторону стран НАТО. Незадолго до этого в работе транспортных систем из-за серии вторжений в воздушное пространство стран Балтии произошли перебои.

Три балтийские страны и Финляндия ранее зафиксировали увеличение количества "заблудившихся" украинских беспилотников, нарушивших их воздушное пространство. Власти заявили, что дроны были нацелены на Россию, однако сбились с курса из-за возможностей РФ в сфере радиоэлектронной борьбы.

