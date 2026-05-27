Сколько украинцев поддерживают участие ВСУ в защите стран Европы, – исследование

Подавляющее большинство граждан считают, что наши военные сейчас защищают не только Украину, но и Европу.

Более половины опрошенных украинских граждан поддержали бы участие Вооруженных сил Украины в защите таких европейских стран, как Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Финляндия и Польша, если на них нападет Россия. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 15–17 апреля 2026 года.

Как отмечают социологи, абсолютное большинство украинцев считает Украину неотъемлемой частью архитектуры безопасности Европы.

В частности, украинские граждане считают, что на войне ВСУ защищают не только украинский народ, но и Европу в целом.

Видео дня

Так, 73% опрошенных считают, что ВСУ на войне с Россией защищают народ Украины и Европы в целом, 23% – только народ Украины, 2% – придерживаются другого мнения.

Вместе с тем, как показывает опрос, абсолютное большинство поддержало бы участие украинских войск в защите стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдовы, Финляндии и Польши в случае нападения России.

В частности, более 50% украинцев поддержали бы участие ВСУ в защите всех союзных стран из перечня, если бы на них напала РФ:

Литва: 63% – поддержали бы, 33% – не поддержали бы;

Латвия: 62% – да, 33% – нет;

Эстония: 61% – да, 33% – нет;

Молдова: 60% – да, 35% – нет;

Финляндия: 59% – да, 33% – нет;

Польша: 58% – поддержали бы, 37% – не поддержали бы.

Как добавили социологи, чем сильнее эмоциональная связь украинцев с ЕС, тем больше они поддерживают помощь ВСУ другим странам в случае нападения России.

Методология исследования

Метод опроса: CATI – телефонные интервью с использованием компьютера; Размер выборки: 1 тыс. респондентов; Формат выборки: случайная выборка мобильных телефонных номеров (население Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь); Репрезентативность: выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Украина во время противостояния с Россией накопила уникальный опыт современной войны, которым теперь готова делиться с Европой.

Сейчас официальные лица на всем восточном фланге НАТО все больше убеждаются в том, что будущее Альянса уже переписывается на украинском поле боя в войне Украины и России.

НАТО усилит оборону восточных рубежей Альянса благодаря новой структуре, которая упростит быстрое развертывание сил в Латвии и Эстонии в случае войны с Россией. В частности, на основе немецко-нидерландского корпуса будут наращиваться соответствующие силы при участии других союзников.

Вас также могут заинтересовать новости: