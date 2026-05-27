Слуцкий оправдывает свои призывы попытками "остановить поезда со смертоносным оружием из Польши".

В Госдуме РФ призвали нанести массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишут росСМИ.

Российский депутат потребовал "сурового возмездия" в ответ на то, что Украина якобы "превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора". По его словам, у Кремля больше нет никаких ограничительных линий. Также он соврал, что Франция и Германия уже "осуждают" действия Украины.

Слуцкий призвал Минобороны РФ нанести удары по мостам через Днепр, чтобы "парализовать железнодорожное движение в Украине". Он заявил, что это "поможет остановить поезда со смертоносным оружием из Польши".

Кроме того, депутат потребовал уничтожить гражданский аэропорт "Борисполь".

Угрозы "системных ударов" по Киеву - что известно

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ анонсировали "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Также в ведомстве цинично обвинили украинские власти и их союзников в "нарушении Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка".

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие атаки не обязательно будут происходить ежедневно. Он добавил, что в Москве не знают, как США реагируют на эти угрозы.

