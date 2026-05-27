Приглашение России к атаке: эксперты предупредили об опасности сокращения сил США в Европе

Речь идет о силах, которые Вашингтон сможет выделить для реагирования на кризисную ситуацию в Европе.

План сокращения вклада США в реальную инфраструктуру безопасности Европы, который был официально анонсирован еще в 2025 году, приобретает конкретные очертания. Об этом пишет "Дифенс Экспресс".

Отмечается, что речь идет о двукратном сокращении общей численности американских сил и средств в общей модели сил НАТО. Количество стратегических бомбардировщиков сокращается вдвое, истребителей - на треть. Ударно-разведывательные беспилотники будут выведены полностью, а количество воздушных заправщиков сокращено на определенное количество.

Важно, что помимо авиации также будет выделяться меньше ракетных эсминцев, а на атомные подводные лодки вообще не будут направляться. О сокращении численности сухопутных сил пока неизвестно.

Эксперты считают, что речь идет не о выводе войск из Европы, а о гораздо более угрожающем решении и фактическом приглашении для РФ атаковать европейские страны. Потому что имеются в виду силы, которые Вашингтон сможет выделить для реагирования на кризисную ситуацию в Европе, а не текущий состав сил в распоряжении Командования армии США в Европе и Африке.

"Дело в том, что имеющиеся сейчас в Европе около 70 тысяч американских военных - это лишь передовые подразделения, которые должны помочь европейским странам сдержать натиск российской агрессии, пока из США не будут переброшены основные силы. Такая концепция оставалась актуальной со времен Холодной войны и была актуальной еще при прошлой президентской администрации США", - пишет издание.

После начала Холодной войны США планировали задействовать 55% всех своих сил на европейском театре военных действий, по крайней мере на первом этапе войны против СССР. С тех пор количество штабов корпусов вооруженных сил США сократилось до четырех, из которых один находится в Европе, а количество действующих дивизий - до 11, ни одной из которых нет в Европе; действуют только бригады, часть из которых находится на ротационной основе. При сохранении пропорции в 55% это было бы шесть дивизий, которые США должны были бы развернуть в Европе для войны против РФ. Аналитики пояснили:

"Сокращение этого параметра вдвое означает, что теперь лишь около 25–30% сил США будут направлены для реагирования на кризисную ситуацию в сфере безопасности в Европе, это 2–3 дивизии. Также этот процент справедливо применить к большинству сил и средств, которые теперь Пентагон планирует направить на европейский театр боевых действий".

Они утверждают, что в целом речь идет о весьма значительном сокращении участия США в вопросах безопасности НАТО. А соответствующее количество сил и средств напрямую влияет на планы боевых действий.

Ранее командование силами НАТО могло планировать не только сдержать нападение РФ, но и молниеносно разгромить врага несколькими контрударами, отбросив его на прежние позиции или даже дальше. Но в случае их сокращения, например, станет возможным планировать лишь ведение обороны на рубежах и перевод войны в затяжную фазу.

По их мнению, это уже является отличным приглашением для россиян к активным боевым действиям против европейского сегмента НАТО, поскольку без США или при их минимальном участии сам принцип коллективного сдерживания Альянса исчезает.

Сокращение войск США в Европе

США намерены существенно сократить свои военные взносы в НАТО. По информации журнала SPIEGEL, в конце прошлой недели представитель министра обороны США Пита Хегсета проинформировал об этом в штаб-квартире НАТО высокопоставленных чиновников из других стран-членов.

В публикации говорится, что в рамках планирования вооруженных сил Альянса Вашингтон намерен в дальнейшем значительно сократить объем ключевых военных ресурсов, предоставляемых НАТО, в частности американских истребителей, военных кораблей, беспилотников и самолетов-заправщиков.

