Маникюр лета 2026, который будет повсюду: 6 самых модных оттенков (фото)

Эксперты рассказали, какие цвета лака будут в тренде и подойдут под любой образ.

Маникюр на лето 2026 года обещает быть ярким, разнообразным и одновременно сбалансированным. Мастера маникюра назвали шесть самых модных оттенков лака для нового сезона, который вот-вот начнется В тренде оказалась смесь насыщенных ярких цветов, нежных пастельных и универсальных нейтральных оттенков, пишет журнал Real Simple.

Выбор нового цвета лака нередко превращается в сложный процесс из-за усталости от принятия решений, ведь маникюр сохраняется на несколько недель и постоянно находится перед глазами.

Маникюр на лето 2026 - самые модные цвета лака

Известные нейл-мастера рассказали, какие оттенки будут наиболее актуальны летом 2026 года – от универсального белого до смелой фуксии.

Яркая фуксия. Этот оттенок заметно выделяется и привлекает внимание в любой обстановке. Эксперт по маникюру и менеджер по обучению OPI Лия Смит отметила, что летнее солнце улучшает настроение, а яркий розовый оттенок передаёт ощущение радости и эмоционального подъёма. Она также подчеркнула, что этот цвет ассоциируется с яркими закатами и тропическими цветами, создавая энергичное и выразительное настроение.

Дымчатая лаванда. Представляет собой приглушённый фиолетовый оттенок с мягкими серыми полутонами. Он выглядит более спокойным и утончённым на фоне летней палитры ярких цветов. Джина Эдвардс, знаменитый мастер маникюра и амбассадор Kiss Nails, отметила, что сейчас люди всё чаще выбирают оттенки, которые можно носить ежедневно, но которые при этом остаются модными, и дымчатая лаванда полностью соответствует этому запросу. По её мнению, этот цвет отражает тренд на мягкие, приглушённые пастельные решения.

Классический белый. Белый маникюр остаётся универсальным вариантом, который легко сочетается с любым образом. Лия Смит подчеркнула, что чистый белый цвет является летней классикой, подходит всем оттенкам кожи и гармонично дополняет любой стиль.

Яркий коралл. Этот насыщенный оттенок сочетает в себе тёплые оранжевые и розовые тона. Марина Слынько, международный нейл-артист и основатель Slynko Beauty Bloom, отметила, что яркие и энергичные цвета традиционно возвращаются летом, поскольку они выгодно подчёркивают загар. Она добавила, что коралловый оттенок делает маникюр более свежим, игривым и наполненным энергией.

Лимонный сорбет. Если в прошлом сезоне популярным был мягкий кремово-жёлтый оттенок, то теперь на первый план выходит более насыщенная цитрусовая вариация. Мастер маникюра Джаклин Фам (Color Street) описала его как лёгкий и воздушный жёлтый тон. Она отметила, что цитрусовые оттенки остаются востребованными благодаря своей свежести, позитивному настроению и тому, что они особенно красиво смотрятся на фотографиях при естественном освещении. Такой цвет считается удачным выбором для отпуска и эстетики "чистой роскоши".

Матча. Оттенок матча вдохновлён зелёным чаем и отличается мягкой, натуральной эстетикой. Марина Слынько пояснила, что природные и минималистичные палитры становятся всё более популярными в моде, и этот тренд активно отражается в индустрии красоты. По её словам, данный цвет выглядит современно и необычно, но при этом остаётся спокойным и универсальным в носке.

