Полтавская ОВА и мэрия должны взять ответственность за спасение 'Ворсклы', – Сикалов

Глава Полтавской ОГА, мэрия города, народные депутаты от Полтавщины и местный крупный бизнес должны объединить усилия и взять на себя ответственность за спасение футбольного клуба "Ворскла".

С таким призывом выступил председатель общественного объединения "Последний бастион", спикер партии "Дія" Геннадий Сикалов.

Он подчеркнул, что из-за финансового коллапса на грани полного исчезновения оказались не только основные мужская и женская команды, но и детско-юношеская академия, где тренируются сотни детей.

Видео дня

В своем открытом обращении он выступил с жесткой критикой местных и областных властей, обвинив чиновников в попытке искусственно дистанцироваться от проблем клуба под предлогом его частного статуса. По словам Сикалова, чиновники пытаются сделать вид, что в регионе не происходит ничего экстраординарного, несмотря на угрозу ликвидации целой спортивной вертикали.

"В Полтаве сегодня местные власти, городские и областные, пытаются сделать вид, что ничего особенного не происходит. Ну, подумаешь, мужская команда высшей лиги с более чем полувековой историей... сегодня испытывает катастрофические финансовые проблемы... Ну это частная собственность, не наши проблемы. Ну, подумаешь, детская академия... завтра прекратит существование. Ну, будут в мячик во дворах играть. А мы продолжим бюджетные "ярды" "осваивать"", – описывает позицию чиновников автор обращения. Он подчеркивает, что "Ворскла" – это неотъемлемая часть городской инфраструктуры, которая десятилетиями объединяла полтавчан.

Кризис внутри клуба уже приобрел видимые признаки. Сикалов рассказал, что стал свидетелем критического состояния обеспечения спортсменов, когда игроки женской команды выходили на тренировки и официальные матчи в изношенной и рваной форме прошлых лет. Для поддержки коллектива неравнодушные меценаты оперативно выделили около 25 тысяч долларов на базовую экипировку, а также ежемесячно направляли 1,5 миллиона гривен на текущие расходы. Благодаря этому команда смогла доиграть чемпионат Украины и завоевать бронзовые награды.

В то же время реакция официальных представителей власти оказалась абсолютно формальной. Вспоминая визит исполняющей обязанности городского головы Полтавы Екатерины Ямщиковой на церемонию награждения, где команде вместо реальной помощи вручили лишь грамоту, Сикалов отметил:

"Грамота – это не программа спасения клуба. Символический приз от символической власти – это не ответ тренеру, который не знает, будет ли команда. Это не ответ тысяче детей, которым завтра могут сказать: "Извините, секции больше нет, идите на улицу"".

Он также обратил внимание на двойные стандарты: руководство Полтавской ОГА во главе с Дякивничем, а также народные депутаты (в частности Шаповалов, Кулинич) находят десятки миллионов бюджетных гривен на другие спортивные объекты – например, на частный клуб в Решетиловке или кременчугский хоккей. Однако главный футбольный клуб области остается без их внимания.

Пока вокруг инвестора Константина Жеваго продолжаются корпоративные конфликты, инфраструктура клуба деградирует. Для спасения "Ворсклы" Геннадий Сикалов предложил действенный антикризисный план из четырех шагов: Создание совместной антикризисной группы на уровне городских и областных властей для сохранения инфраструктуры, академии и команд; проведение открытого аудита минимальных операционных потребностей клуба (расходы на детские секции, форму, выезды, питание, зарплаты); открытие прозрачного фонда поддержки, привлечение крупного бизнеса Полтавщины. По расчетам Сикалова, если хотя бы десять предпринимателей будут выделять по 1 млн грн в месяц, это полностью обеспечит жизнедеятельность клуба в переходный период.

"Дети не должны отвечать за Жеваго. Женская и мужская команды не должны отвечать за Жеваго. Полтава не должна терять свой клуб только потому, что взрослые люди годами строили систему, которая оказалась зависимой от одного центра финансирования", – подытожил Сикалов, призвав власть и бизнес к немедленным действиям.

Вас также могут заинтересовать новости: