Яйцо-пашот за 1 минуту: пошаговый рецепт приготовления в микроволновке

Все, что вам понадобится, – яйцо и немного воды.

От яиц-пашот многие отказываются только потому, что не умеют их готовить. А между тем есть простой способ получить это вкусное и полезное блюдо. Для этого понадобятся лишь яйцо, вода и микроволновка, пишет Cnet.

Автор публикации Дэвид Вотски, который ранее работал поваром, отметил, что метод приготовления яиц-пашот в микроволновке занимает около 60 секунд, не требует лишней уборки и дает удивительно хороший результат.

"Я готовлю их (яйца, – ред.) таким образом уже больше года, и они стали настоящим утренним блюдом. Иногда я ограничиваюсь чем-то простым – парой яиц на тосте с авокадо и острым соусом. Иногда я вообще пропускаю хлеб в пользу чего-то более легкого. Если вы предпочитаете яйцо потверже, дополнительные несколько секунд в микроволновой печи помогут вам в этом", – рассказал Вотски.

Он пошагово рассказал, как готовит идеальные яйца-пашот в микроволновой печи.

Налейте в форму для запекания полстакана подсоленной воды комнатной температуры. Ее должно быть достаточно, чтобы погрузить яйцо. Разбейте одно яйцо и осторожно опустите его в воду, стараясь не нарушить его целостность. Поставьте форму для запекания в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности примерно 45 секунд или дольше, если вы хотите более твердый желток. Осторожно выньте яйцо из воды шумовкой. Подавайте яйцо с томатами, зеленью, авокадо, острым соусом, хрустящим перцем чили и другими гарнирами.

Вотски отметил, что базовая температура в микроволновых печах разная, поэтому время приготовления также может отличаться. В первый раз он советует попробовать держать яйцо в микроволновке 40–45 секунд. Если этого будет мало – добавляйте по 5 секунд, пока не достигнете желаемой готовности.

Также автор посоветовал прокалывать желток зубочисткой, прежде чем помещать яйцо в микроволновую печь. Это нужно для того, чтобы он не взорвался.

Ранее УНИАН писал, как приготовить идеальную пышную яичницу. Трое поваров рассказали, что ключевое условие – это осторожное постоянное помешивание яиц во время жарки. Кроме того, они посоветовали взбивать яйца перед жаркой. А еще – использовать тонкую антипригарную сковороду, а не толстую и тяжелую.

