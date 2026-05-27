Папа Римский отреагировал на усиление массированных ударов по Украине

Папа Римский Лев XIV выразил обеспокоенность в связи с усилением массированных атак России на Украину и поддержал гражданское население. Об этом понтифик заявил в конце общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, пишет Vatican News.

Завершая встречу с паломниками, Папа обратился с призывом, комментируя недавние массированные обстрелы Украины, жертвами которых вновь стали мирные жители.

Он сказал, что с беспокойством следит за войной в Украине, которая в последние дни значительно обострилась, и выразил свою близость всем тем, кто страдает от последствий недавних обстрелов, направленных также против гражданского населения.

"Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасность, а лишь умножает страдания и ненависть. Там, где падают ракеты и дроны, разрушается также надежда, уничтожаются дома и места молитвы, гибнут жизни невинных людей. Вверяю все народы, раненные войной, под защиту Девы Марии, Царицы мира", – резюмировал понтифик.

Как сообщал УНИАН, в феврале Папа Римский Лев XIV призвал молиться за украинцев на фоне атак российских оккупационных войск на энергетическую инфраструктуру Украины. Папа Римский также поблагодарил католические епархии за инициативы, направленные на поддержку украинцев.

