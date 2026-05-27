РФ атаковала Одессу: в пригороде повреждены дома и отделение 'Новой почты', есть раненые

На данный момент известно о четырех раненых.

Сегодня днем оккупационная армия РФ атаковала Одессу и Одесский район ударными беспилотниками, в результате попаданий были повреждены жилые дома, магазины, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, тревога была объявлена около 12:10, население предупредили, что на город летят ударные беспилотники. Вскоре стало слышно жужжание БПЛА, пролетавших над жилыми домами, и стрельбу.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру региона.

Видео дня

"В Одесском районе в результате попадания вражеского БПЛА повреждены жилые дома, отделение "Новой почты", продовольственный магазин. Загорелись несколько частных автомобилей. К сожалению, на данный момент известно о четырех пострадавших", – сообщил чиновник.

По его словам, информация о последствиях атаки уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Позже Кипер обнародовал данные о пострадавших. Это двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

"Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – добавил он.

В соцсетях очевидцы сообщают, что в результате атаки вспыхнули пожары, загорелись как минимум пять автомобилей, поврежден магазин "Вина мира", издалека виден черный дым.

Другие атаки на Одессу

Поздно вечером 25 мая армия РФ ударила по Одессе баллистической ракетой. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, окна в учебном заведении и жилых домах поблизости. Погиб мужчина, еще трое человек получили ранения.

Ночью 18 мая РФ атаковала Одессу большим количеством ударных беспилотников – тогда в городе были разрушены и повреждены более 20 жилых домов. Пострадали двое гражданских – 59-летний мужчина и 11-летний мальчик. В Киевском и Приморском районах областного центра зафиксировано попадание БПЛА в три жилых дома.

Вас также могут заинтересовать новости: