Путин вряд ли вторгнется в Европу после окончания войны в Украине, - экс-премьер Британии

Тони Блэр отметил, что Путина не волнуют потери.

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли нападет на Европу после завершения войны в Украине. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в эфире Times Radio.

"Я не верю, что после окончания войны в Украине Путин вторгнется в Европу", - сказал он.

Блэр добавил, что в апреле Россия каждый день теряла в Украине больше войск, чем Великобритания за все время своего участия в конфликтах в Ираке и Афганистане. По его словам, Путина не волнуют потери, так как на войне против Украины уже погибли более 300 тысяч солдат.

"Поэтому я не думаю, что британское правительство безрассудно, когда говорит, что мы должны быть готовы к возможности конфликта в будущем. Давайте будем предельно ясны. Без Америки мы не выиграем этот конфликт", - подчеркнул политик.

Путин готовится начать войну в Европе

Ранее The Wall Street Journal писало, что Россия зашла в тупик на поле боя в Украине, и в европейских столицах растет опасение, что глава РФ Владимир Путин попытается расширить конфликт на Европу.

В издании отметили, что последние события сделали эти опасения более актуальными. Несколько европейских чиновников, отвечающих за национальную безопасность, предупредили, что Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО, нанеся удар по одной из балтийских стран, шведским или датским островам в Балтийском море или территории альянса в Арктике.

