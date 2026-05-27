В Киеве на здании УНИАН открыли 52-ю скульптурку проекта 'Шукай!', посвященную Иосифу Маршаку

С сегодняшнего дня скульптурку можно найти по адресу: ул. Крещатик, 4, здание информационного агентства УНИАН.

В Киеве открыли 52-ю скульптурку проекта "Шукай!" Юлии Бевзенко, посвященную Иосифу Маршаку – человеку, который превращал в золото всё, к чему прикасался, и сделал Киев ювелирным центром Восточной Европы. Минискульптуру установили на Крещатике, 4, – именно там, где когда-то стояла его фабрика.

"Маршак – это настоящая легенда. Для меня как человека, который через скульптурки рассказывает истории города, важно вернуть эту фигуру в публичное пространство. Представьте: где-то рядом до сих пор может быть спрятана его коллекция, а мы об этом даже не догадывались", – говорит Бевзенко.

"Мы – наследники великой киевской ювелирной традиции. 90 лет назад ученики Иосифа Маршака фактически продолжили его дело – так появился Киевский ювелирный завод. И для нас это не просто страница истории, а живое наследие, которое мы продолжаем каждый день – в мастерстве, внимании к деталям и создании украшений, – отмечает Ростислав Китач, главный художник Киевского ювелирного завода. – "Сокровища ювелира Маршака" – это наш подарок Киеву и всем мастерам, которые превратили ювелирное дело из ремесла в настоящее искусство".

Некоторые изделия Маршака хранятся в украинских музеях, в частности в Национальном музее истории Украины и Музее истории города Киева.

Кем был Иосиф Маршак

Конец XIX – начало XX века было временем промышленного взлета и культурного расцвета Киева. Это была эпоха, когда формировался класс предпринимателей и из ничего можно было построить все что угодно. Именно тогда, в 1878 году, из маленькой комнаты на Подоле и ста карбованцев приданого жены и началось дело Маршака. Впоследствии он построил один из самых мощных ювелирных домов Европы – его украшения завоевывали награды на всемирных выставках в Чикаго, Париже, Антверпене и Льеже, а накануне революции каждое второе золотое украшение, созданное на территории Украины, выходило с его фабрики. В 1899 году пожар уничтожил почти все оборудование, однако Маршак не только восстановил дело, но и расширил его, открыв еще три мастерские. Конкуренция с ним была настолько острой, что даже Карл Фаберже был вынужден закрыть свое киевское ателье.

Маршак был новатором – первым объединил лучших мастеров Киева, привлек к профессии женщин, основал школу ювелирного искусства и перевел отрасль из ремесленничества в индустрию. Он сократил рабочий день, ввел выходные в субботу и воскресенье – тогда, когда это не было нормой. Люди работали у него десятилетиями. В 1913 году он создал фонд для пожилых работников, давал деньги на приданое работницам фабрики и оплачивал работу ремесленной школы из собственного кармана. Маршак хотел, чтобы его деньги работали даже после его смерти.

В 1918 году эпоха Маршака подошла к концу – вместе с жизнью основателя. Годом ранее произошла революция, и фабрику национализировали. Дело, которое ювелир развивал десятилетиями, большевики разрушили за считанные месяцы. Семья эмигрировала, и зашитые в подкладку одежды драгоценности позволили начать дело заново, на этот раз в Париже. Часть изделий исчезла, часть была переплавлена, а остальные – в небольшом количестве рассеялись по миру.

