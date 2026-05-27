Что это за 500 целей в Беларуси, которые ВСУ готовы атаковать: анализ эксперта

Вся территория Беларуси находится в зоне досягаемости украинских дронов.

Дача Александра Лукашенко, вероятно, входит в список приоритетных целей ВСУ, составленный на случай втягивания Беларуси в войну. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии "Телеграфу".

По его словам, 500 целей, которые ВСУ планируют поразить на территории Беларуси в случае эскалации, – это фактически вся военная и промышленная инфраструктура страны.

"500 объектов – это очень большое количество. Это почти вся Беларусь. Имеется в виду военно-промышленный комплекс, нефтепереработка, все, что есть, в том числе дача Лукашенко", – заявил Гетьман.

По мнению обозревателя, озвученное предупреждение дает Лукашенко понять, что в случае втягивания Беларуси в войну последует не просто символический ответный удар, а полноценные удары по критическим объектам.

"Пусть сидит и чешет репу, извините за бульварщину, и попробует вычислить, где именно эти 500 объектов. А это, в целом, все, что есть. Лукашенко прекрасно понимает, что в Беларуси нет такой системы противовоздушной обороны, которая смогла бы существенно повлиять на наши воздушные атаки. Россия не может справиться, а Беларусь – тем более. И расстояние меньше, поэтому можно заряжать дроны большим количеством взрывчатки за счет меньшего количества топлива", – отметил Гетьман.

Вместе с тем аналитик выразил убеждение, что имеющихся на данный момент средств в Беларуси недостаточно, чтобы достичь каких-либо значимых результатов на северной границе Украины. Зато ответ, который получит Беларусь, будет крайне разрушительным.

"Я думаю, что в первую очередь будет нанесен удар по резиденции господина Лукашенко, потому что любой военный в стране-агрессоре – от командира группы до Верховного главнокомандующего – является законной целью", – резюмировал эксперт.

Угроза со стороны Беларуси

Как писал УНИАН, в течение апреля-мая президент Украины Владимир Зеленский неоднократно сообщал, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну уже напрямую. При этом указывалось на подозрительную активность в приграничной зоне.

На этом фоне командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди озвучил предупреждение для белорусского диктатора Александра Лукашенко. В частности, он сообщил, что Украина уже определила первоочередные 500 целей для ударов на территории Беларуси.

