В Украину вернутся отключения света: эксперт назвал условие и продолжительность

В Киеве, Одессе и Кривом Роге ограничения могут быть более строгими, чем в среднем по стране.

В Украине могут вернуться отключения света продолжительностью до четырех часов в сутки при условии, что температура воздуха превысит 35°C, даже при отсутствии новых ударов со стороны Российской Федерации. Такое мнение во время брифинга высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Я не могу предсказать, какими будут атаки, но если температура будет 35°C плюс, то, объективно, в определенные часы возможны ограничения. Я не знаю, пробьют ли они барьер ограничений для бизнеса, придется ли ограничивать и население. Предсказать это сейчас невозможно", – отметил эксперт.

При этом он отметил, что отключения света "не будут катастрофическими", чему будет способствовать выход части блоков АЭС из плановых ремонтов.

"Возможно, четыре часа максимум. Я не думаю, что будет что-то более серьезное", – отметил Харченко.

В то же время он дал понять, что в Киеве, Одессе и Кривом Роге в жаркую погоду продолжительность отключений может быть больше, чем на остальной территории страны.

"В Киеве, Одессе, Кривом Роге ситуация особая. Если будет сильная жара, проблемы могут быть более серьезными, чем в среднем по стране", – подытожил Харченко.

Россия продолжает систематические атаки на украинскую энергетику, в результате которых часть регионов Украины периодически остается без света. Впрочем, "Укрэнерго" уже около двух месяцев не дает команду на отключение электроснабжения.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что окончательно забыть о проблемах со светом Украина сможет только через 2-3 года, даже при отсутствии новых ударов РФ по энергетике.

