Украинские дроны усилили напряженность на восточном фланге НАТО, - Reuters

Инциденты происходят на фоне украинских ударов по российским балтийским портам, через которые проходит почти 40% российского экспорта нефти и газа.

Украинские беспилотники в последние недели несколько раз залетали в воздушное пространство стран Балтии, усилив тревогу на восточном фланге НАТО. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Киев и балтийские страны признают, что в большинстве случаев речь шла об украинских дронах, но заявляют, что они отклонялись от маршрута из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

19 мая самолёт НАТО сбил предположительно украинский дрон в Эстонии - впервые с момента вступления стран Балтии в альянс в 2004 году миссия НАТО в регионе "выпустила ракету в защиту Альянса". Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил:

"Уровень угрозы растёт. Беспилотники залетают. Они украинские, но некоторые из них несут взрывчатку и могут попасть по гражданским объектам. Мы должны защищать людей". Россия утверждает, что страны Балтии якобы помогают Украине использовать своё воздушное пространство для атак по российским целям. Латвия назвала такие заявления "чистой выдумкой".

В балтийских столицах считают, что Москва использует эту риторику для давления на союзников Киева и попытки ограничить украинские дальние удары.

Глава Центра геополитических исследований и исследований безопасности в Вильнюсе Линас Кояла предупредил, что на фоне "провокационных" действий России сохраняется риск ошибки.

Страны Балтии просят помощи Украины

Участившиеся в последнее время вторжения в воздушное пространство Балтийского региона усилили интерес к тому, чему Киев научился за более чем четыре года войны с Россией.

В последние недели балтийские компании обращались к украинским производителям оборонной продукции и специалистам по гражданской обороне с целью обсуждения закупки бомбоубежищ.

