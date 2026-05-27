Оккупанты идут ва-банк: эксперт предупредил о большом летнем наступлении РФ

Ситуация на юге остается сложной, несмотря на успехи ВСУ.

Украинские военнослужащие продолжают успешно контратаковать на Запорожском направлении. В частности, на Степногорском участке, заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Но, по его словам, ситуация остается сложной, ведь параллельно этому оккупанты готовят свое большое летнее наступление.

"Сейчас россияне пытаются атаковать острова на Херсонщине, на Днепре, очевидно, и дальше будут продолжать это делать. Но Запорожский фронт чрезвычайно активен, он приоритетен для врага", – отметил он в эфире "Еспресо".

Также Братчук добавил, что есть ряд определенных признаков, которые говорят о том, что оккупанты "идут ва-банк".

Ранее УНИАН сообщал, что фронт приближается к патовой ситуации, как в Первой мировой. Если коротко, то планы РФ сорваны. Они точно будут вынуждены пересмотреть эти планы, провести их ревизию. Но несмотря на это, боевые действия не прекращаются.

Кроме того, мы также рассказывали, что война входит в новую фазу, где РФ боится обрушения своего фронта. Путин стремится изменить информационный фон вокруг войны, поскольку все больше признаков свидетельствуют об ухудшении положения российской армии на отдельных направлениях.

