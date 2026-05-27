Ученые нашли простой способ избавиться от клещей: он эффективен на 99 процентов

Назван легкий и дешевый способ защитить дачу и садовые дорожки от клещей.

Научно доказано, что простая процедура, применяемая на лесных и рекреационных тропах, может почти полностью ограничить присутствие клещей. Исследования показали, что правильно подготовленная деревянная щепа снизила количество паукообразных на величину до 99 процентов.

Это важная информация в то время, когда в странах Европы постоянно растет число случаев боррелиоза и других клещевых заболеваний, пишет Dzień Dobry Bełchatów. Результаты исследований, опубликованных на страницах журнала "Ticks and Tick-borne Diseases", показывают, что эффективная борьба с клещами не всегда требует сложных и дорогостоящих технологий.

Группа исследователей из Оттавского университета провела эксперимент на рекреационных территориях вокруг канадской столицы, где на протяжении многих лет наблюдается высокая плотность клещей, переносящих бактерии, которые вызывают боррелиоз.

Видео дня

Ученые сосредоточились на анализе двух видов ясеневой щепы, рассыпаемой возле часто посещаемых прогулочных троп. Первая группа состояла из натуральной щепы, вторая – из материала, пропитанного дельтаметрином, то есть инсектицидом, используемым, в частности, в сельском хозяйстве для борьбы с клещами.

Результаты оказались весьма очевидными. В случае со щепой с добавлением дельтаметрина количество взрослых особей и нимф упало на целых 99 процентов в течение двух исследовательских сезонов. Даже обычная, непропитанная щепа уменьшила присутствие клещей на 48 процентов.

Физический барьер, ограничивающий контакт с клещами

Авторы исследования указывают, что эффективность натуральной щепы обусловлена прежде всего ее физическими свойствами. Она создает сухой слой, отделяющий влажную растительность от тропы, а именно влажная среда является для клещей ключевой для выживания.

Такое покрытие затрудняет паукообразным перемещение в направлении маршрутов, по которым передвигаются люди. На практике это означает меньший риск контакта человека с паразитом.

"Это исследование показывает, что существуют различные стратегии управления окружающей средой, которые могут эффективно уменьшать количество клещей в наиболее стратегических местах", – подчеркнула проф. Маниша А. Кулкарни, одна из авторов публикации.

Как отметила исследовательница, деревянная щепа является простым, практичным и относительно дешевым решением. Ее можно было бы получать на местном уровне, например, в рамках городских программ по уходу за зеленью или работ, связанных с вырубкой деревьев.

Боррелиоз и клещевые болезни как растущая угроза

Результаты эксперимента приобретают особое значение в контексте растущего числа заражений клещевыми заболеваниями. По данным американских Centers for Disease Control and Prevention, в Соединенных Штатах ежегодно может происходить до 476 тысяч заражений боррелиозом.

Подобная тенденция заметна и в Европе, в том числе в Польше. В 2025 году было зафиксировано около 30 тысяч случаев боррелиоза. Больше всего заражений обнаружили в Мазовецком, Люблинском, Подкарпатском и Варминьско-Мазурском воеводствах.

Врачи обращают внимание, что боррелиоз не является единственной угрозой. Клещи могут переносить также клещевой энцефалит, анаплазмоз или бабезиоз. Раннее обнаружение инфекции имеет ключевое значение для эффективности лечения.

Изменение климата способствует экспансии клещей

Эксперты уже много лет указывают, что рост числа клещей сильно связан с климатическими изменениями. Все более мягкие зимы, более высокие средние температуры, а также изменения в способе использования зеленых зон создают идеальные условия для развития этих паукообразных.

Значение имеет также растущая популяция животных, являющихся естественными хозяевами клещей, прежде всего оленей и грызунов. Именно они способствуют расширению ареала обитания паразитов.

Ученые подчеркивают, что внедрение простых методов ограничения контакта людей с клещами может стать одним из элементов стратегии охраны общественного здоровья, особенно на рекреационных и прогулочных территориях.

Ранее УНИАН сообщал про простой продукт из холодильника поможет спасти кусты розы от черных пятен.

Вас также могут заинтересовать новости: