В 1971 году астронавт взял на Луну горсть семян, и эти деревья до сих пор растут

Об этом незатейливом эксперименте мало кто знал долгие годы.

В 1971 году астронавт миссии Apollo-14 Стюарт Руса проделал необычный эксперимент, который многие годы не разглашался. Во время полета на Луну он взял с собой семена, которые после возвращения на Землю превратились в так называемые "лунные деревья".

Как пишет Space Daily, семена находились в командном модуле, пока астронавты работали на поверхности Луны. Хотя сами семена не касались лунного грунта, они облетели спутник Земли и вернулись домой после путешествия в глубокий космос.

Позже из них выросли сосны, секвойи, платаны, ликвидамбары и пихты Дугласа, которые высадили возле школ, судов, университетов, центров NASA и парков по всей территории США. Некоторые деревья отправили даже за границу – в Бразилию, Швейцарию и Японию.

Эксперимент появился благодаря необычной идее самого Русы. До того как стать астронавтом NASA, он работал пожарным-парашютистом в Лесной службе США. Руководство ведомства предложило ему взять семена в космос в рамках совместного проекта с NASA.

После возвращения Apollo-14 возникла неожиданная проблема - контейнеры с семенами лопнули во время дезактивации капсулы, и эксперимент едва не признали проваленным. Однако ученым удалось спасти большую часть материала и вырастить саженцы.

Удивительно, но космическое путешествие почти не повлияло на растения. Ученые не нашли серьезных различий между "лунными" и обычными деревьями. Тем не менее именно этот факт сделал эксперимент особенным: космос не изменил природу растений, но превратил их в часть истории человеческого освоения Луны.

Что известно о "лунных деревьея"

Многие "лунные деревья" были высажены в 1975-1976 годах во время празднования 200-летия США. Со временем часть табличек исчезла, а история некоторых деревьев оказалась забыта. NASA позже начало собирать данные о сохранившихся экземплярах после того, как школьный учитель случайно заинтересовался необычным деревом с надписью: Moon Tree.

Сегодня некоторые из этих деревьев продолжают расти, оставаясь почти незаметными для окружающих. Они не выглядят необычно, не хранятся в музеях и не спрятаны за стеклом. Это живые памятники эпохи Apollo, которые переживают смену времен года, штормы и десятилетия человеческой истории.

Идея получила продолжение

Идея получила продолжение уже в программе Artemis. NASA и Лесная служба США снова отправили семена деревьев в космос на борту миссии Artemis I, а затем начали высаживать новые "лунные деревья" возле школ и общественных учреждений.

Таким образом, эксперимент Стюарта Русы превратился не просто в курьез времен Apollo, а в символ связи Земли и Луны.

