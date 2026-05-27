Удар по хранилищу 'Искандеров': эксперт объяснил, как это стало возможным

С боевой частью весом 50 кг это сделать невозможно, так как такие хранилища бетонные.

Результативный украинский удар по базе хранилища "Искандеров" стал возможен благодаря увеличению боевых частей на украинских дронах типа middle strike. Об этом заявил Олег Катков, главный редактор Defense Express, на Radio NV.

"Когда речь идет о F-2, middle strike, они уже имеют боевую мощность 105 кг. Вместо 50, 105-килограммовыми боевыми частями уже можно что-то так качественно поражать. Сейчас речь зашла вообще о 200 кг. 200 - это очень большая боевая часть, как для дрона, в принципе, это уже то, что приближает его объективно к классу крылатых ракет... И, например, когда уже была повышена мощность этих боевых частей, то стало возможным поразить хранилища, в которых находятся пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", - сказал он.

То есть, по словам эксперта, с боевой частью 50 кг такого сделать невозможно, потому что они бетонированы, были созданы еще в советские времена.

"В то же время, когда у тебя есть возможность поразить что-то 105 или даже 200 кг боевой части, такие цели попадают в категорию, возможно, для уничтожения. Речь идет именно об уничтожении объекта, который даже будет в таком укрытии", - пояснил Катков.

Удар по базе "Искандеров" в Крыму

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 28 апреля бойцы ССО с помощью беспилотников подразделений Middle-strike нанесли удар по базе "Искандеров" в Крыму.

Скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты.

