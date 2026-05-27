Вторжение РФ из Беларуси возможно: аналитик раскрыл условия повторного наступления на Киев

Беларусь однажды уже предоставляла свою территорию для нанесения удара по Украине.

Сейчас между Украиной и Беларусью происходит лишь словесная эскалация. Однако она может перейти и в непосредственную военную фазу, заявил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, Беларусь пока не перешла к практической реализации агрессии против Украины, также нет войск, которые могли бы концентрироваться на северной границе по модели 22 года.

"Что здесь еще можно посоветовать? Смотрим, как изменится ситуация на границе, есть ли стягивание войск. Пока что это вербальная эскалация. Но нужно понимать, если однажды такое произошло в 2022 году, когда через территорию Беларуси произошло вторжение на территорию Украины и возникла угроза Киеву, то это может произойти и во второй раз. Поэтому втягивание Беларуси в войну или появление российских войск на территории Беларуси вполне возможно", – сказал Попович на Radio NV.

Угроза со стороны Беларуси – что известно

Напомним, ранее о возможной угрозе со стороны Беларуси неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он, в частности, говорил, что Минск обустраивает артиллерийские позиции и строит дороги к территории Украины в приграничных регионах.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял, что Минск вступит в войну против Украины только в случае агрессии. В то же время он заявил, что Беларусь "не собирается" втягиваться в войну против Украины, ведь в этом нет необходимости.

