Могилевская вызверилась в сети из-за упреков о похудении на 'Оземпике' и пластике

Ранее певица уверяла, что похудела на 25 килограммов благодаря оздоровлению и очищению организма.

Известная украинская певица Наталья Могилевская в резкой форме оправдала звезд, которые "украшают" себя с помощью препаратов или пластических операций. Исполнительница буквально вышла из себя из-за комментариев пользователей в сети, назвав их "домашними следователями в трусах".

"Почему под каждым постом пишут "Оземпик", пластика, ботокс? И что в том? Как будто это разоблачение преступления, или типа "правду знаю только я!", или призыв "скажи правду людям"! - вспылила Могилевская в соцсети Threads. - Я смотрю на этих домашних следователей в трусах и удивляюсь".

При этом артистка дала понять, что именно ее особенно злит.

Видео дня

"С кем мы спим, какие болезни, где пересаживаем волосы, какой у нас стул с утра - это интимное дело, и воспитанный человек не утруждает знакомых подробностями об этом. Но если мы допустим косметические операции у кого-нибудь, что интересного в том? Ну, украшает себя человек… и что?" - спросила она.

В комментариях пользователи ее поддержали, призвав не обращать внимания на подобные мнения "экспертов".

Напомним, ранее Наталья Могилевская уверяла, что похудела на 25 килограммов благодаря оздоровлению и очищению организма, а форму поддерживает с помощью "интуитивных танцев".

Вас также могут заинтересовать новости: