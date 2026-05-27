Президент Чехии раскритиковал правительство за отказ финансировать снаряды для Украины

Петр Павел подчеркнул, что Россия является наибольшей угрозой для Чехии и стран Балтии.

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал правительство премьер-министра Андрея Бабиша за решение прекратить выделять средства на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Об этом пишет Seznam Zprávy.

"Новое чешское правительство перестало финансово поддерживать эту инициативу. Это не посылает хороший сигнал", - сказал Павел.

Он добавил, что чешская инициатива пока остается единственным механизмом, способным поставлять Украине в больших объемах необходимые боеприпасы крупного калибра. По его словам, в этом году инициатива обеспечит для Украины около миллиона единиц боеприпасов, однако готовность некоторых союзников финансировать проект постепенно ослабевает.

"Когда страны видят нежелание других вносить свой вклад, их собственная готовность постепенно ослабевает", - заявил президент Чехии.

Также он назвал Россию наибольшей угрозой для Чехии и стран Балтии.

"Нынешний российский режим понимает только язык силы и уверенности в себе", - подчеркнул президент Чехии.

По его словам, необходимо четко показать, что НАТО не допустит вторжения на свою территорию или нарушения воздушного пространства.

"Мы не позволим России оккупировать ни одного сантиметра нашей территории", - сказал Павел.

Ранее стало известно, что количество стран, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента вступления нынешнего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в должность.

Президент Чехии Петр Павел сообщал, что сейчас инициативу финансируют лишь девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. По его словам, эта инициатива обеспечивала до 50% всех боеприпасов крупного калибра для украинцев.

