Самолет совершил экстренную посадку из-за одного предмета в багаже: почему это произошло

Эксперты предупреждают, что подобные случаи становятся всё более частыми.

Павербанки почти десять лет запрещено перевозить в багажном отсеке самолетов, однако часть пассажиров до сих пор игнорирует эти правила. Как сообщает британский таблоид The Sun, из-за этого авиакомпании все чаще сталкиваются с опасными инцидентами во время полетов - недавно один из самолетов был вынужден экстренно изменить маршрут после того, как в багажном отсеке обнаружили зарядное устройство, подключенное к зарядке.

"Портативные зарядные устройства давно стали незаменимыми для путешественников, однако литиевые батареи, используемые в портативных зарядных устройствах, могут перегреваться и даже загораться. Именно поэтому еще с 2016 года действует запрет на перевозку портативных зарядных устройств в зарегистрированном багаже. Авиакомпании разрешают брать их только в ручную кладь, но и там использование таких устройств во время полета строго ограничено", - говорится в статье.

Впрочем, не все пассажиры соблюдают правила.

Видео дня

Несколько дней назад самолет авиакомпании easyJet, следовавший из египетской Хургады в лондонский аэропорт Лутон, был вынужден совершить незапланированную посадку в Риме. Причиной стало сообщение одного из пассажиров о том, что его powerbank остался в багажном отсеке самолета.

В компании пояснили, что командир экипажа принял решение о посадке в соответствии с требованиями безопасности. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Рим-Фьюмичино, а рейс перенесли на следующий день.

Специалисты отмечают, что проблема только обостряется из-за стремительного роста популярности портативных зарядных устройств.

Представитель Управления гражданской авиации Великобритании (CAA) Джонатан Николсон заявил, что количество инцидентов с павербанками "заметно растет". По его словам, необходимо значительно активнее информировать пассажиров о рисках, ведь такие устройства могут представлять серьезную опасность из-за возможности перегрева или возгорания.

Эксперты напоминают об основных международных правилах перевозки powerbank. Во-первых, их нужно брать только в салон самолета, а не сдавать в багаж. Во-вторых, одному пассажиру рекомендуется перевозить не более двух powerbank.

Кроме того, во время полета их не стоит использовать, а особенно - заряжать сами powerbank, поскольку именно в этот момент риск перегрева является наибольшим.

После нескольких серьезных инцидентов некоторые авиакомпании уже начали полностью запрещать использование powerbankов даже в салоне самолета. Одной из причин стали пожары на борту, из-за которых в прошлом году один из самолетов был полностью уничтожен.

Запреты от авиакомпаний

Напомним, американская авиакомпания Southwest Airlines запретила перевозить на своих рейсах человекоподобных или похожих на животных роботов. Это касается как пассажиров, так и багажа.

К изменению политики авиакомпании, ограничивающей перевозку подобных устройств, привело решение владельца компании The Robot Studio Аарона Мехдизаде взять на борт самолета человекоподобного робота. Тогда мужчина возвращался в Даллас из Лас-Вегаса и вез с собой человекоподобного робота Стюи высотой 105 см. Однако вместо того, чтобы отправлять его как груз, Мехдизаде купил роботу отдельное место, и на борту "машина" сразу привлекла внимание пассажиров. В то же время это вызвало дискуссии.

Вас также могут заинтересовать новости: