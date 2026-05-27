Какая рыба полезнее - дикая или фермерская: эксперты раскрыли все нюансы

Дикая рыба, как правило, обеспечивает лучшее соотношение омега-3 и омега-6

При покупке рыбы люди сталкиваются с главным вопросом: брать рыбу, выловленную в дикой природе, или рыбу, выращенную на фермах. Как пишет Fox News, рыба, выловленная в дикой природе, часто считается премиальным выбором, в то время как выращенные на фермах морепродукты, как правило, более доступны по цене. При этом сторонники рыбы, выловленной в дикой природе, утверждают, что выращенная на фермах рыба имеет более низкое качество и хуже для окружающей среды.

Действительно ли это так, и в чем ключевые различия между этими двумя видами рыбы – объясняют опрошенные изданием эксперты.

Самое большое заблуждение - это считать, что все выращенные на фермах морепродукты одинаковые по качеству, говорит Марк Фриш, исполнительный вице-президент компании-дистрибьютора морепродуктов. Он отмечает, что морепродукты, выращенные на фермах, могут значительно различаться в зависимости от кормления и способа выращивания.

По словам Фриша, потребителям бывает сложно разобраться в выборе морепродуктов из-за большого разнообразия этикеток, сертификатов и видов, представленных на рынке.

Если сравнить это спроцессом покупки говядины или курицы – где всё выращено на фермах – то тут нужно обращать внимание лишь на одно: не содержит ли продукт антибиотиков и выращен ли он на пастбищах. Для рыбы такого органического стандарта нет, отмечает он.

Вопросы здоровья

"Дикая рыба, как правило, обеспечивает лучшее соотношение омега-3 и омега-6 благодаря своему естественному рациону", – говорит доктор Кристин Страбл, педиатр из Аризоны.

По ее словам, рыбу, выращенную на фермах, часто кормят кукурузой, соей и другими растительными кормами. Ей также могут давать добавки астаксантина для усиления розового цвета.

"Хотя астаксантин является природным антиоксидантом, который также содержится в диком лососе, синтетическая версия, используемая на фермах, считается безопасной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США", – сказала она Fox News Digital.

Страбл также предостерегла от чрезмерного употребления некоторых видов дикой рыбы, включая крупноглазого тунца и меч-рыбу. В то же время следует обратить внимание на лосось, поскольку он имеет низкое содержание ртути.

"Лосось, будь то дикий или выращенный в условиях хорошего управления, содержит очень мало ртути и является отличным выбором", – отметила она.

