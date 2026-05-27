Американская армия получила первые пусковые установки Javelin нового поколения (фото)

Масса новой пусковой установки уменьшилась на четверть, а габариты – на 30%.

Совместное предприятие корпораций Lockheed Martin и RTX – Javelin Joint Venture – осуществило поставку армии США первых пусковых установок противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin в облегченной версии LWCLU (Lightweight Command Launch Unit). Об этом сообщает Defense Express.

Контракт на производство обновленной пусковой установки LWCLU был заключен в июне 2022 года. Таким образом, на поставку первых систем в армию США ушло почти четыре года.

Поставка LWCLU является важным этапом модернизации противотанковых ракетных комплексов Javelin для современных войн.

Пусковую установку создали для уменьшения нагрузки на пехотинца. Для этого ее массу снизили на 25%, а габариты – на 30%. В то же время дальность обнаружения и распознавания целей увеличилась вдвое.

LWCLU была разработана с учетом совместимости со всеми вариантами противотанковых ракет Javelin – как уже имеющимися, так и находящимися в разработке или которые будут созданы в будущем.

Отметим, что актуальность "классических" противотанковых ракетных комплексов в эпоху дронов неоднократно вызывала вопросы.

Как пишет Defense Express, если в 2022 году было много видео применения ПТРК типа Javelin, "Стугна" или NLAW, которые уничтожали российские танки и другую бронетехнику, то сейчас найти новые кадры применения этих комплексов очень и очень трудно.

Сегодня они уступают дронам как по дальности применения, так и по цене. Например, цена на одну ракету FGM-148F для этого комплекса достигает около 200 тысяч долларов (по контракту для Великобритании).

В то же время спрос на Javelin остается высоким даже в эпоху дронов, о чем свидетельствуют активные усилия по расширению производства. Сами американцы заявляли, что этот ПТРК будет оставаться актуальным как минимум в течение следующих 30 лет.

Одним из вариантов сохранения актуальности этого вооружения является его интеграция в наземные роботизированные комплексы (НРК), однако в реальных боевых условиях такая концепция не получила широкого применения. Возможно, это произойдет впоследствии – после появления новых типов НРК.

Справка УНИАН: ПТРК Javelin – это противотанковый ракетный комплекс третьего поколения, относящийся к системам типа "выстрелил и забыл" и находящийся на вооружении армии США и ряда других стран с 1990-х годов.

Комплекс предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также летательных аппаратов, перемещающихся на низкой высоте и скорости.

Ракета Javelin оснащена собственной тепловизионной головкой самонаведения и после захвата цели самостоятельно направляется к ней. В это время оператор может сменить позицию, что повышает его шансы избежать ответного огня.

По мнению западных специалистов, несмотря на то, что производитель позиционирует Javelin как простую в использовании систему, на практике ее эффективное применение требует длительной подготовки, которой Украине критически не хватало в первые годы войны.

В 2022 году Washington Post сообщала о недостаточном уровне обучения и нехватке инструкций для украинских военных. Это, в свою очередь, приводило к осечкам и промахам.

В то же время общая эффективность Javelin в войне против России оценивалась специалистами как достаточно высокая, чему способствовала плохая защита российских танков, бронетранспортеров и БМП, а также их неудачное применение.

