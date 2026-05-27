Американец пожертвовал $5000 фермерше из Китая: через 27 лет он получил неожиданное приглашение

Американец, пожертвовавший 5000 долларов США китайской фермерше на посадку деревьев во Внутренней Монголии несколько десятилетий назад, получил приглашение приехать в страну, чтобы увидеть лес, в создании которого он принимал участие.

Как пишет scmp.com, китаянка Инь Юйчжэнь в 1980-х годах вышла замуж за мужчину, живущего в пустыне Маоусу во Внутренней Монголии - одной из четырех основных пустынь Китая. С тех пор Инь и ее муж занимались посадкой деревьев, преодолевая трудности, вызванные засухой и сильными ветрами.

После того, как в 1999 году государственные СМИ Китая рассказали о работе Инь, американец Рональд Сакольский, который в то время преподавал английский язык в Лояне, центральной провинции Хэнань, был тронут её поступком и пожертвовал ей 5000 долларов США.

"Я никогда раньше не видела такой большой суммы денег. Это меня удивило", – рассказала Инь.

"Я использовала эти деньги, чтобы купить больше саженцев и посадить больше деревьев. Когда господин Сакольский навестил меня, он увидел, как я сажаю деревья в пустыне. Увидев землю, покрытую желтым песком, он покачал головой, сказав: "Невозможно", – вспоминает она.

Однако спустя десятилетия эти саженцы превратились в более чем 50 000 больших деревьев, и в начале мая Инь попросила школу в провинции Хэнань найти Сакольского и пригласить его полюбоваться результатом.

"Господин Сакольский, мы хотели бы пригласить вас вернуться в Китай, чтобы вы стали свидетелями того, как пожертвованные вами много лет назад 5000 долларов превратились в большой лес", – сказала Инь.

Неясно, когда состоится поездка Сакольского в Китай, однако, как пишут СМИ, он с восторгом принял предложение.

