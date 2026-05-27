Францию ​​куполом накрыла адская жара: побиты сотни рекордов

Конец мая оказался слишком жарким для Западной Европы.

Западную Европу накрыла аномальная жара, которая уже привела к смертельным случаям в нескольких странах. На этом фоне во Франции побито или обновлено 402 температурных рекорда, сообщает BFMTV.

Отмечается, что особенно жарко во вторник было в регионе Бретань на северо-западе страны. Например, в городе Брест температура воздуха превысила климатическую норму почти на 15 градусов.

Хотя абсолютные цифры температур кажутся не слишком апокалиптичными (около 32 градусов тепла), для конца мая это очень жарко. Особенно если учесть, что речь идет о регионе, который вообще-то является одним из самых прохладных мест во Франции.

Обычно летние температуры в Бретани заметно ниже, чем в большей части страны. Средние максимумы в июле-августе составляют 20–23°C и редко превышают 28–30°C. Это контрастирует с югом, центром или востоком Франции, где норма 30–35°C. Во время волн жары Бретань часто становится убежищем для французов. Но не в этот раз.

Как пишет BFMTV, хотя сами температуры пока не выглядят экстремальными, наступление летней жары уже в мае свидетельствует о последствиях глобального потепления.

Как писал УНИАН, ранняя волна жары накрыла Западную Европу. В Великобритании, Франции и Испании температура достигла рекордных для мая показателей, а в Лондоне зафиксировали самый жаркий майский день в истории – 34,8 °C.

Из-за аномальной погоды, которую метеорологи объясняют "тепловым куполом", в Великобритании и Франции погибли по меньшей мере 11 человек, в частности из-за утопления и тепловой нагрузки во время спортивных мероприятий. Жара также вызвала перебои в транспорте, пожары и проблемы для населения, ведь большинство британских зданий не оборудованы кондиционерами.

