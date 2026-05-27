Война входит в новую фазу, где РФ боится обрушения своего фронта, - WELT

Российская армия больше не имеет явного преимущества на фронте и всё больше отступает.

Война в Украине, вероятно, именно в эти недели выходит из многолетнего тупика, и чаша весов постепенно склоняется в пользу Украины. Об этом пишет немецкое издание WELT со ссылкой на военных экспертов и обозревателей.

Как отмечает автор материала, последние удары РФ по украинской столице многие военные эксперты воспринимают как "акт отчаяния". По их мнению, Владимир Путин стремится изменить информационный фон вокруг войны, поскольку все больше признаков свидетельствуют об ухудшении положения российской армии на отдельных направлениях.

Особую тревогу в российском информационном пространстве вызывает ситуация на юге. В частности, популярный российский военный Telegram-канал "Рыбарь" заявляет, что украинские силы значительно усилили удары по логистике РФ в Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

"Ситуация на юге России становится все более угрожающей", – говорится в сообщении блогера.

По данным канала, украинские атаки дронами по транспорту и железнодорожной инфраструктуре уже влияют на поставки топлива и товаров в Крым. Автор материала пишет, что именно железная дорога является ключевой артерией российских линий снабжения на южном фронте.

Издание отмечает, что в последние месяцы Украина все активнее атакует цели далеко за линией фронта. Это, по оценке аналитиков, стало одним из ключевых факторов изменения ситуации на поле боя. Эксперты из американского Института изучения войны (ISW) уже говорят о "новой фазе войны".

По оценке ISW, украинские силы начали выходить за пределы позиционного сценария, который утвердился на фронте после провала украинского контрнаступления в 2023 году. Аналитики утверждают, что российские территориальные завоевания фактически свелись на нет, тогда как ВСУ все чаще проводят механизированные контратаки.

"Российские фронтовые завоевания теперь равны нулю, тогда как украинские силы готовят условия для возможного выхода из позиционной войны", – отмечают в ISW.

В публикации подчеркивается, что украинские войска научились локально прорывать так называемую "килл-зону" – передовой край фронта, который ранее считался практически непроходимым для бронетехники из-за плотного использования дронов, артиллерии и систем наблюдения.

Среди причин таких изменений эксперты называют реформирование украинской армии. В частности, в 2025 году ВСУ перешли к корпусной структуре, а также внедрили единую систему боевого управления и обмена разведывательными данными. Это позволило быстрее выявлять слабые места российской обороны.

Отдельную роль, как отмечает ISW, играет технологическая адаптация Украины. Речь идет как о развитии собственного производства оружия, так и о более эффективном использовании дронов. Аналитики утверждают, что украинские военные научились временно достигать преимущества в использовании беспилотников на отдельных участках фронта.

Бывший командующий армией США в Европе Марк Гертлинг также считает, что ключевым фактором нынешней ситуации стала способность Украины быстрее адаптироваться к изменениям на поле боя. По его словам, война никогда не бывает статичной, а преимущество получает тот, кто быстрее меняет тактику и отказывается от устаревших подходов.

WELT отмечает, что российские военные блогеры особенно опасаются возможного прорыва украинских сил в Запорожской области. Если ВСУ смогут продвинуться между Каменским и Щербаками в направлении Мелитополя, это может поставить под угрозу весь сухопутный коридор в Крым.

Как писал УНИАН, глава британской разведывательной службы GCHQ Анна Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли почти 500 тысяч российских военных. По ее словам, это свидетельство "регресса" России на поле боя.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит дополнительную мобилизацию для компенсации больших потерь армии на фронте. По его словам, Кремль планирует увеличить оккупационный контингент как минимум на десятки тысяч военных, а выдача мобилизационных распоряжений в РФ уже активизировалась.

