США не способны отразить атаку дронов, если такая случится, – Business Insider

Компании, занимающиеся разработкой технологий противодействия дронам, предупреждают, что США не готовы к этой угрозе.

Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день не готовы защищаться от вражеских атак дронов. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на специалистов отрасли.

Отмечается, что дроны стали определяющим оружием в Украине и растущей угрозой на Ближнем Востоке. Это демонстрирует, как дешевые и доступные системы могут создавать серьезные проблемы безопасности за рубежом и дома.

"Я очень обеспокоен", – сказал Business Insider Кристиан Брост, генеральный менеджер американского подразделения Robin Radar, компании, которая производит радары для обнаружения дронов, используемые Украиной и союзниками США, и имеет контракты с США.

Когда Брост впервые занялся вопросами борьбы с дронами в 2024 году, он предположил, что США нашли решение этой проблемы.

"То, что я вижу в США, не так. Я бы откровенно сказал, что мы, вероятно, отстаем от Европы, когда речь идет о внедрении технологий борьбы с дронами. А проблема США заключается в том, что только самые высокие элитные правоохранительные организации, защищающие очень важную инфраструктуру, обладают хоть какими-то технологиями обнаружения дронов", – пояснил он.

DroneShield, австралийская компания по борьбе с дронами, которая имеет представительства и оборудование в Украине, выпустила аналогичные предупреждения.

Компания производит технологию борьбы с дронами, которая обнаруживает, отслеживает и нарушает работу дронов, подавляя радиосвязь. Мэтт МакКренн, генеральный директор ее американского подразделения, рассказал Business Insider, что осознание пробелов в защите от дронов в США "набирает обороты".

В США "есть много сфер, которые нужно охватить", – сказал он. Дроны представляют угрозу для аэропортов, критической инфраструктуры, энергетических установок, центров обработки данных и спортивных мероприятий так же, как и для военных объектов.

"Нам точно нужно расширить наше мышление в отношении потенциальных угроз и того, как мы защищаемся от них", – сказал МакКренн.

Европейские чиновники также выступили с предупреждениями относительно готовности континента ко вторжениям дронов и ведению войны. Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в прошлом году заявил, что "мы не готовы обнаруживать российские дроны и уничтожать их экономически эффективными средствами".

США и Украина ведут переговоры о закупке украинских дронов

Как сообщал УНИАН, США вместе с Украиной договариваются об испытаниях и потенциальной закупке украинских БПЛА и комплексов РЭБ, а также о получении доступа к отдельным военным технологиям.

СМИ стало известно, что Пентагон уже обратился с запросом о проведении испытаний ряда украинских оборонных технологий на территории США.

Как стало известно журналистам, американскую армию интересуют самые современные цифровые решения. Источники издания отмечали, что Соединенные Штаты могут особенно интересоваться технологиями терминального наведения, основанными на искусственном интеллекте, навигацией без GPS, устойчивостью к помехам в каналах связи и боевой доктриной использования самих дронов.

