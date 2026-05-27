Заработают ли киевские ТЭЦ к новому отопительному сезону: ответ эксперта

Александр Харченко отметил, что 2,5 тысячи домов Киева пока могут отапливаться только за счет столичных ТЭЦ.

Разрушенная россиянами Дарницкая ТЭЦ и другие теплоэлектроцентрали Киева будут обеспечивать киевлян теплом в течение нового отопительного сезона, заявил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Можно с уверенностью сказать, что к отопительному сезону все мощности, работающие на отопление, будут восстановлены – даже ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ, – УНИАН). Четвертая ТЭЦ уже подает горячую воду. У меня нет никаких опасений. Они будут готовы к отопительному сезону", – отметил эксперт.

Харченко добавил, что в столице усиливают физическую защиту ключевых элементов ТЭЦ.

"Но нужно понимать, что эта физическая защита не поможет от прямого попадания баллистической ракеты", – заметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что повторные удары врага могут привести к тому, что столичные ТЭЦ не смогут работать. По его словам, из-за этого планируется создать резервные источники теплоснабжения для домов, отапливаемых столичными ТЭЦ.

"По большинству домов Киева понятно, как организовать резервирование. Да, там не будет +20–24°C. Резервного отопления хватит, чтобы там было +16–18°C. После этой зимы мы знаем, что это нормальная температура, однако есть примерно 2,5 тысячи домов, которые пока технически зарезервировать невозможно. И продолжается работа над тем, чтобы их обезопасить", – отметил Харченко.

Он добавил, что для таких домов готовятся мобильные котельные и мощные генераторы – "на случай, если что-то случится".

В начале февраля стало известно, что Дарницкая ТЭЦ временно остановила работу после ракетной атаки врага. Без отопления временно остались более тысячи домов.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля, Дарницкая ТЭЦ в Киеве была существенно повреждена. Ее восстановление займет значительное время.

Глава Деснянской РГА Максим Бахматов добавил, что в результате систематических ударов РФ столичная ТЭЦ-6 уничтожена на 80%. Он отметил, что большая часть Киева может остаться без отопления в следующем отопительном сезоне.

