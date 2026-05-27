Netflix показал первый трейлер 'Энолы Холмс 3' с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер викторианского приключенческого детектива "Энола Холмс 3" (Enola Holmes 3).

В новой части популярной франшизы младшая сестра знаменитого детектива Шерлока Холмса, которая и сама уже не раз распутывала сложные дела, наслаждается жизнью со своим возлюбленным виконтом Тьюксбери. Впрочем, когда парень решается сделать ей предложение, это становится для Энолы настоящим испытанием, сталкивая ее личную и профессиональную жизнь. Ситуация еще больше обостряется, когда накануне свадьбы Шерлока похищают враги.

В новой части к своим ролям вернулись Милли Бобби Браун (сериал "Очень странные дела"), Луис Партридж (сериалы "Дисклеймер", "Дом Гиннесса"), Генри Кавилл ("Человек из стали", "Миссия невыполнима: Фоллаут", сериал "Ведьмак") и Хелена Бонем Картер ("Бойцовский клуб", "Свинни Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в стране чудес").

В то же время доктора Ватсона сыграет Химеш Патель ("Вчера", "Тенет", "Одиссея"), который лишь кратко был представлен в предыдущей части.

При этом Шэрон Данкен-Брюстер ("Бунтарь Один. Звездные войны. История", "Дюна", "Балерина") вновь воплотит образ антагонистки Миры Трой (Мориарти).

На этот раз режиссером фильма выступил Филипп Барантини (сериал "Переходный возраст"), который заменил создателя первых двух частей Гарри Брэдбера.

Одновременно стало известно, что фильм выйдет 1 июля 2026 года на Netflix.

Франшиза "Энола Холмс"

Напомним, первый фильм франшизы вышел в 2020 году, а второй – в 2022 году.

Обе картины получили высокие оценки как от критиков, так и от зрителей.

В то же время после выхода первого фильма наследники автора образа Шерлока Холмса, Артура Конан-Дойла, подали в суд на создателей фильма.

