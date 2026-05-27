РФ ударила по Киеву редчайшей ракетой с 'Искандера-М1': выбор врага удивил аналитиков

9М729 из-за своей длины не может запускаться с пусковой установки "Искандер-К"

Во время массированной атаки по Киеву в ночь на 24 мая обломок российской ракеты упал на территорию школы. На обломках заметили индекс 9М729, который указывает на наземный вариант крылатой ракеты 3М14 "Калибр", пишет Defense Express.

Отмечается, что крылатая ракета 9М729 имеет максимальную дальность от 1500 км до 2600 км. Ее производит конструкторское бюро "Новатор".

В издании отметили, что 9М729 предназначена для запуска с оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Ракета имеет длину 7,94 метра, что на полметра больше, чем у обычной крылатой ракеты 9М728 с дальностью 500 км.

Аналитики подчеркнули, что 9М729 из-за своей длины не может запускаться с пусковой установки "Искандер-К". Для ее запуска используется более крупная пусковая установка 9П701 из состава комплекса "Искандер-М1", куда помещаются четыре таких ракеты.

В издании напомнили, что поставки 9П701 в российские вооруженные силы начались еще в 2021 году. Россияне хотели получить 60 таких пусковых установок, но сейчас, вероятно, имеют значительно меньшее количество.

Всего с начала полномасштабной войны по состоянию на октябрь 2025 года зафиксировано лишь 23 применения крылатой ракеты 9М729, добавили в издании. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в ноябре 2025 года у россиян в общей сложности был запас всего около 50 таких ракет.

Аналитики подчеркнули, что крылатые ракеты 9М729 являются очень редкими, из-за чего возникает вопрос о том, зачем россияне использовали их для удара по Киеву. В издании отметили, что враг мог использовать и обычные ракеты 9М728 с "Искандер-К" с дальностью 500 км.

В издании предположили, что выбор ракет 9М729 для удара по Киеву обусловлен сильным дефицитом обычных 9М728.

Ракета РФ пробила подземную парковку в Киеве

Напомним, что во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 24 мая одна из вражеских ракет насквозь пробила подземный паркинг жилого комплекса Trinity в Печерском районе. Часть автомобилей в паркинге сгорела.

Журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на то, что прятаться в паркингах во время обстрелов опасно.

