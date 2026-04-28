Вэнс подозревает, что Пентагон скрывает реальное состояние войны в Иране, – The Atlantic

Вице-президент сомневается в официальных данных Пентагона о ходе войны в Иране и состоянии американских арсеналов вооружений.

В администрации президента США Дональда Трампа возникли разногласия относительно того, насколько точно Пентагон отражает ситуацию в войне с Ираном и состояние американских арсеналов вооружений. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на ряд источников, знакомых с внутренними обсуждениями.

Вице-президент Джей Ди Венс на закрытых встречах выражал обеспокоенность возможным дефицитом ракет и боеприпасов, а также ставил под сомнение оптимистичные оценки Пентагона относительно хода боевых действий.

По данным источников, он неоднократно спрашивал, не преуменьшает ли оборонное ведомство масштаб истощения запасов оружия США.

Разногласия в оценках ситуации

Министр войны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн публично заявляют, что американские запасы остаются достаточными, а операции против иранских сил являются успешными.

В то же время внутренние оценки, на которые ссылаются собеседники, указывают на значительное сокращение запасов ключевых боеприпасов, включая ракеты для ПВО и ударное оружие.

По словам источников, сокращение резервов может повлиять на способность США реагировать на потенциальные конфликты с Китаем, Россией и Северной Кореей, поскольку те же системы вооружений используются в разных регионах.

В Пентагоне отрицают сокрытие информации, заявляя, что руководство регулярно предоставляет президенту полную картину ситуации. Белый дом, в свою очередь, подчеркивает "здоровую дискуссию" внутри команды национальной безопасности.

Напомним, Иран представил США новое предложение по возобновлению работы Ормузского пролива и прекращению войны. При этом ядерные переговоры отложены на более поздний этап.

Впрочем, Трамп сообщил своим советникам, что он недоволен последним предложением Ирана. По данным NYT, принятие этого предложения может выглядеть как "лишение Трампа победы".

На фоне переговоров между сторонами канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал войну Трампа в Иране, заявив, что США "унижены" Ираном и что он не видит никакой стратегии выхода для быстрого прекращения конфликта.

