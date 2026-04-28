Война в Иране раскрыла 5 главных слабостей НАТО в случае конфликта с Россией, - Politico

От нехватки боеприпасов до недостаточного финансирования военно-морских сил – Альянс далек от боевой готовности.

Европейские чиновники и военные предупреждают, что Москва может атаковать страну НАТО уже в ближайшее время. При этом война США в Иране выявила 5 критических уязвимостей в обороне Альянса, из-за которых ему будет трудно противостоять нападению России, пишет Politico.

1. Нехватка боеприпасов

США израсходовали около половины всего своего запаса критически важных зенитных ракет Patriot, в то время как французские чиновники предупреждали о нехватке ракет Aster и Mica уже в первые две недели войны. При этом если США продолжат переключать свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, значительная часть ресурсов будет выведена из Европы, и их останется "слишком мало", заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

По словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб, учитывая, что Москва производит от 6000 до 7000 односторонних ударных беспилотников в месяц, союзники по НАТО останутся без высокоэффективных зенитных ракет в течение "нескольких недель".

Видео дня

Это создает "острую потребность в более доступных перехватчиках класса "воздух-воздух", добавил он, утверждая, что НАТО следует сосредоточиться на более дешевых альтернативах Patriot, таких как управляемая лазером ракета AGR-20, и развивать пассивную оборону, например, укрепленные бетонные ангары для самолетов.

2. Отсутствие превосходства в воздухе

Способность Ирана продолжать бомбардировать соседние государства Персидского залива ракетными и беспилотными атаками, несмотря на воздушную кампанию США, демонстрирует "явные ограничения в ожиданиях, что можно заставить страну подчиниться бомбардировками" с помощью обычных самолетов, заявил Питер Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

В ответ НАТО должна переосмыслить концепцию превосходства в воздухе и искать креативные решения для сдерживания России, такие как ускорение инвестиций в высокоточные ударные средства большой дальности, способные поражать московское производство беспилотников и военные объекты в глубине страны, заявил Бронк.

"Если мы сможем добиться превосходства в воздухе над спорным районом, то даже Европа в одиночку сможет нанести сокрушительный удар по российским войскам на поле боя", – сказал он.

3. Недостаточно мощные военно-морские силы

Наиболее наглядный пример – Великобритания. После трех недель подготовки к развертыванию своего эсминца HMS Dragon в Средиземном море, судно было отправлено обратно в порт из-за технической неисправности.

"С 2022 года мы гораздо больше внимания уделяли сухопутным войскам… и теперь вдруг мы замечаем, что боеготовность флота в рамках НАТО действительно довольно низкая", – сказал Эд Арнольд, бывший представитель НАТО.

При этом в любом конфликте с Москвой военно-морской флот будет играть важную роль в поиске подводных лодок вблизи северной части Кольского полуострова России и нейтрализации судов, оснащенных крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", заявил Сидхарт Каушал, эксперт по морской безопасности из RUSI.

4. Сохраняющаяся разобщенность

Война также расширила пропасть внутри НАТО – Европа проигнорировала требования президента США Дональда Трампа о военной поддержке, что побудило Вашингтон разработать варианты ответных мер.

Риск после Ирана, добавил Арнольд, заключается в том, что "президент может сказать: "В этот раз мы не будем вмешиваться"", или заявить лишь об ограниченном развертывании войск в случае вторжения Москвы.

В ответ европейские столицы должны принять тот же "транзакционный подход", что и Трамп, заявил Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО. Они должны четко связать свою поддержку открытия Ормузского пролива с обязательствами Вашингтона перед НАТО.

5. Украина имеет значение

По словам Бронка, альянс должен теперь работать над созданием "пояса" средств противодействия беспилотникам ближе к границе России в качестве первой линии обороны.

Он также мог бы сделать больше для интенсификации своих промышленных отношений с Украиной, заявили два дипломата НАТО, включая увеличение финансирования программы UNITE-Brave.

"Украина выступает в качестве поставщика безопасности", – сказал третий дипломат НАТО, подчеркнув, что война в Иране "доказала это".

Нападение России на НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждал, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе. По его словам, это "вопрос месяцев, а не лет".

В свою очередь адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне предупредил, что Россия стремится вернуть все территории, которые были в СССР, поэтому угроза вторжения существует не только для стран Балтии.

