Трамп назвал Иран 'лузером Ближнего Востока' и пригрозил сильным ударом

По словам президента США, Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, который "потерпел сокрушительное поражение", извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не атаковать их. Об этом он написал в своей соцсети.

"Это обещание было дано только из-за безжалостных атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый случай за тысячелетие, когда Иран потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!" Иран больше не является "хулиганом Ближнего Востока", вместо этого он является "лузером Ближнего Востока" и будет им в течение многих десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не развалится!" - заверил американский лидер.

Также Трамп анонсировал сильный удар по Ирану:

"Из-за плохого поведения Ирана серьезно рассматривается возможность полного уничтожения и неизбежной гибели территорий и групп населения, которые до этого момента не считались целями".

Война с Ираном - последние новости

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал не атаковать соседние страны, но при одном условии. По его словам, эти государства больше не будут мишенями для атак, если с их территории не будут наноситься удары по Ирану.

Также, согласно заявлениям, которые публикуют иранские СМИ, Пезешкиан извинился перед соседними странами за удары, которые произошли в последние дни.

В то же время глава Пентагона Пит Хэгсет сделал заявление о том, что Россия помогает Ирану разведданными. Он отметил, что США сейчас не обеспокоены этой ситуацией.

"Американский народ может быть уверен, что его главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает. Все, чего не должно происходить... встречает решительное противодействие. Мы отслеживаем все и учитываем это в планах боевых действий", - подчеркнул Хегсет.

