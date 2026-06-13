Иран и США подпишут мирное соглашение уже завтра, – Трамп

Иран и США окончательно согласовали условия мирного соглашения. Его должны подписать уже завтра. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.
"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех", – заявил он.
Подробно раскрывать содержание соглашения Трамп не стал, но дал понять, что оно охватывает, в частности, и вопрос иранского ядерного оружия. По его словам, иранцы "больше не хотят" иметь ядерное оружие и не получат его ни путем закупки, ни путем собственной разработки.
"В соответствующее время, когда все успокоится, мы заберем ядерный мусор, похороненный глубоко под мощными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим его, будь то в Иране или в Соединенных Штатах", – добавил он.
По данным американского издания Axios, завтра состоится "виртуальная" встреча представителей США, Ирана и Пакистана, на которой будут подписаны электронные документы. А именно – "электронный меморандум о взаимопонимании", который продлит прекращение огня на 60 дней, вновь откроет Ормузский пролив и начнет переговоры по ядерной программе Ирана.
Как рассказали журналистам осведомленные американские чиновники, подписание состоится виртуально "в основном по логистическим причинам".
Война в Иране: последние новости
Как писал УНИАН, Иран значительно усилил защиту своих запасов высокообогащенного урана, заблокировав доступ к подземным хранилищам и установив взрывные ловушки на входах в туннели. По данным американской разведки, Тегеран разрушает входы в туннели и укрепляет объекты, где может храниться около полутонны материала, пригодного для создания ядерного оружия.
Таким образом иранцы пытаются сделать невозможным для США любую потенциальную силовую операцию по физическому проникновению на объекты и похищению этого урана.