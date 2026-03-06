Блокада Ормузского пролива грозит миру 'худшим кошмаром' для экономики, - Sky News

Резкий рост цен на газ может привести к ускорению инфляции в ближайшие месяцы.

По мере усиления кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива, могут возникнуть инфляция, проблемы со сканерами МРТ и квантовыми компьютерами, а также возгорание нефтяных месторождений. Об этом говорится в материале Sky News.

"Годами геополитические аналитики предупреждали, что одним из самых страшных сценариев для мировой экономики является закрытие Ормузского пролива. Теперь именно это и произошло. Судоходство через этот узкий канал – ворота в Персидский залив – сократилось почти до нуля", – пишет экономический обозреватель Эд Конвей.

Он отмечает, что главный фондовый индекс США S&P 500 почти не отреагировал на события. Однако, по словам экспертов энергетического рынка, реальные последствия могут проявиться с задержкой, но быть крайне дестабилизирующими как для стран Персидского залива, так и для мировой экономики.

В частности, резкий рост цен на газ может привести к ускорению инфляции в ближайшие месяцы. Долгое время многие государства рассчитывали на Катар как одного из самых надежных поставщиков газа, однако теперь танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) не могут заходить в Персидский залив, а катарские газовые месторождения фактически остановились.

Для многих стран Азии – от Индии и Пакистана до Южной Кореи и Тайваня – это может стать серьезной проблемой, поскольку их запасы газа ограничены. В ближайшие месяцы они будут пытаться найти дополнительные объемы СПГ для электростанций и отопления, что подтолкнет цены вверх во всем мире, в том числе и в Европе.

Кроме того, Катар обеспечивает около трети мирового производства гелия. Без него не могут работать сканеры МРТ, а также некоторые квантовые компьютеры, которые используют гелий для охлаждения магнитов и электронных схем.

Обозреватель также отмечает, что наиболее серьезные последствия блокировки почувствуют сами страны Персидского залива. Теоретически они могли бы компенсировать остановку морских перевозок трубопроводами, однако их пропускной способности недостаточно.

В результате без танкеров значительные объемы нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Абу-Даби могут остаться без возможности экспорта. Страны региона имеют ограниченные резервуары для хранения нефти, поэтому после их заполнения придется либо останавливать добычу (что может повредить месторождения), либо сжигать или утилизировать сырье.

Кроме экономических последствий, под угрозой может оказаться и модель развития стран Персидского залива, в значительной степени зависимая от трудовых мигрантов. В случае ухудшения ситуации с безопасностью часть иностранных работников может покинуть регион.

По мнению Конвея, ни один из возможных сценариев не выглядит позитивным ни для региона, ни для мировой экономики. Именно поэтому, подчеркивает он, важно, чтобы Ормузский пролив не оставался закрытым длительное время, ведь затягивание блокады может существенно ухудшить глобальную экономическую ситуацию.

Влияние войны в Иране на экономику

Война на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до 150 долларов за баррель за две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут пройти через Ормузский пролив, пишет Financial Times.

Рост цен на энергоносители на 10% в течение года может подтолкнуть глобальную инфляцию примерно на 0,4 процентного пункта и одновременно замедлить экономический рост, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

